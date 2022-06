Manchester United, Pogba va via e prende il bonus fedeltà: rabbia dei tifosi

MANCHESTER UNITED

I giornali inglesi fanno i conti in tasca: oltre 250 milioni di sterline spesi per il francese - pronto a tornare alla Juventus - negli ultimi sei anni

Non solo il danno dell'addio a parametro zero, pure la beffa di un "bonus fedeltà" che gli sarà dato nonostante la scadenza del contratto a fine mese: in Inghilterra monta la rabbia dei tifosi del Manchester United per l'addio di Paul Pogba. Non è tanto la scelta del francese, da tempo era chiaro che se ne sarebbe andato e ora è pronto a tornare alla Juventus, ad agitare gli animi quanto i soldi spesi dal club in questa seconda esperienza con la maglia dei Red Devils, a fronte di prestazioni non all'altezza. © Getty Images

Il Daily Mail ha infatti quantificato in oltre 250 i milioni di sterline (quasi 300 milioni di euro) sborsati dallo United tra cartellino pagato alla Juve nel 2016, stipendio quinquennale (più il rinnovo automatico annuale scattato la scorsa estate) e bonus. A proposito, sia Daily Mail che Times riportano un'ulteriore gratifica che verrà riconosciuta a Pogba alla scadenza del contratto, il 30 giugno: 3,78 milioni di sterline (quasi 4,5 milioni di euro) come "bonus fedeltà". Non ci sono ulteriori dettagli al riguardo ma, considerando che viene definito di "fedeltà", potrebbe riferirsi al fatto che il francese si è guadagnato un ulteriore bonus per essere rimasto allo United tutti i cinque anni - più uno - del contratto firmato nel 2016.