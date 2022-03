Manchester United, Cristiano Ronaldo torna in Inghilterra. Rispuntano le voci sul Psg

premier league

Dopo il caso dell'infortunio all'anca, il portoghese si è ripresentato agli allenamenti. Ma i rumors di mercato non si fermano

L'infortunio all'anca, che qualcuno sussurra sia stato più che altro diplomatico, il viaggio in Portogallo e ora il ritorno a Manchester per gli allenamenti. Sono giorni ad alta tensione per lo United per la situazione legata a Cristiano Ronaldo, senza scordare le scorie del doloroso 1-4 patito nel derby contro il City. Getty Images

I Red Devils sabato sono attesi da un'altra grande sfida di Premier League, quella contro il Tottenham di Antonio Conte, snodo fondamentale anche in chiave qualificazione Champions League: al momento lo United è quinto a un solo punto dall'Arsenal quattro ma i Gunners devono recuperare ben tre partite mentre gli Spurs sono due punti dietro ma hanno anche due gare in meno. Insomma, per Rangnick una situazione molto complicata.

In tutto questo le voci su CR7 non fanno bene all'ambiente: puntualmente, come a ogni scricchiolio del rapporto con l'allenatore, radiomercato riattiva le antenne e le punta verso Parigi. In Inghilterra sostengono che il portoghese voglia puntare il PSG per l'estate, soprattutto nel caso in cui Mbappé andasse via. L'altra ipotesi è che Messi, dopo un anno incolore, scelga di andare in MLS e quindi Ronaldo si candidi a prenderne il posto.

Scenari molto complessi e intricati, che Rangnick non ha voglia di affrontare in questo momento: la cosa più importante è riprendere la marcia in campionato dopo un punto nelle ultime due partite per inseguire la qualificazione Champions.