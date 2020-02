Manchester City, ricorso al TAS contro l'esclusione dalle coppe europee

Il Manchester City ha presentato un ricorso ufficiale al TAS di Losanna per la sentenza Uefa che prevede l'esclusione dalle coppe europee per i prossimi due anni a causa della violazione del regolamento sul Fair Play Finanziario. La sanzione prevede anche una multa da 35 milioni di euro. Il club inglese si dichiara completamente innocente e chiedere la revoca della sentenza in toto.