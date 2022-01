Manchester City: Mendy rilasciato su cauzione

MANCHESTER CITY

Il difensore dei Citizines è accusato di stupro

Il difensore del Manchester City Benjamin Mendy, incriminato per stupro e aggressione sessuale, è stato scarcerato su cauzione. Il 27enne è stato accusato di aggressione a cinque donne tra ottobre 2000 e agosto 2021. Mendy, presente a un'udienza al tribunale di Chester, era in carcere dal suo arresto di agosto. Il nazionale francese deve fronteggiare sette capi di imputazione per stupro e uno per sei aggressioni sessuali. Il processo a suo carico doveva iniziare questo mese, ma ora è ufficiale che non inizierà prima di giugno.

A Mendy è stata garantita la libertà su cauzione fino al 24 gennaio, quando è calendarizzata un'ulteriore udienza pre processuale. L'esterno sinistro difensivo gioca con gli attuali campioni della Premier League dal 2017, quando fu acquistato dal Monaco per 52 milioni di sterline. Mendy è stato arrestato e incriminato lo scorso 26 agosto. La libertà su cauzione gli era stata negata in precedenza in tre occasioni.

