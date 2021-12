Manchester City: Mendy accusato di un altro stupro, i casi salgono a 7

GUAI GIUDIZIARI

Il processo al terzino francese è previsto per il 24 gennaio 2022

Continua a peggiorare la situazione per Benjamin Mendy, in carcere a Liverpool dal 27 agosto, con l'accusa di aver stuprato e abusato di 5 donne, tra cui una minorenne. Il giocatore del Manchester City è stato accusato di un altro caso di stupro, il settimo: con un caso di aggressione sessuale, salgono così a otto il numero di reati contestati al francese. Il calciatore si è presentato mercoledì davanti alla Chester Crown Court per una udienza in vista del processo 24 gennaio 2021. Getty Images

I reati contestategli sarebbero stati commessi tra l'ottobre 2020 e l'agosto 2021, tutti nella sua abitazione di Prestbury, nel Cheshire, quando in teoria Mendy, interrogato un anno fa e poi di nuovo lo scorso gennaio, era già in regime di libertà condizionata, con il divieto di organizzare feste con più di quattro persone in casa. Un divieto non rispettato dal francese campione del mondo che invece proprio ad agosto ha invitato vari ospiti, spingendo così le autorità a procedere all’arresto.

Il giocatore, che è stato prontamente sospeso dal City e finora ha sempre negato ogni addebito, rischia una lunga condanna, fino ai 19 anni di prigione.