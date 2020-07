Manchester City, Guardiola: "Mourinho e Klopp mi chiamino: gli spiego la sentenza del TAS"

DOPO IL TAS

Il Manchester City potrà giocare le coppe europee, la sentenza del TAS ha ribaltato quella della Uefa in merito alle presunte violazioni del Fair Play Finanziario anche se non tutti sono d'accordo. Tra i più critici, Mourinho e Klopp, a cui Pep Guardiola ha voluto rispondere: "La sentenza dei tre giudici indipendenti è chiara ma entrambi conoscono il mio numero di telefono, possono chiamarmi e gliela spiego. Come si suol dire: eravamo puliti".

"Se vogliono parlare sono qui, non è affatto un problema. Ma penso che non dobbiamo discutere molto perché la frase era chiara. C'è chi ha scritto che stavamo mentendo o tradendo, non era così. Eravamo puliti, come si suol dire" ha concluso Guardiola.