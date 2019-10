Manchester City, Guardiola: "Foden? Non lo venderei nemmeno per 500 milioni"

Phil Foden sta conquistando tutti. Il talento classe 2000, che con la maglia del Manchester City ha incantato Pep Guardiola, sembra essere un predestinato. Come riportato dal Sun, il tecnico spagnolo spegne sul nascere le ambizioni di possibili pretendenti: "Non gli abbiamo offerto un nuovo contratto per caso, è l'unico giocatore che non può essere venduto in nessun caso. Neanche per 500 milioni di euro. Phil non va da nessuna parte, Phil è il City".