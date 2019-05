Manchester City, De Bruyne a Guardiola: "Sei un allenatore di m...a, sai solo vincere"

14/05/2019

Siparietto tutto da ridere domenica pomeriggio a Brighton nel corso dei festeggiamenti per la vittoria della Premier League da parte del Manchester City. Protagonisti Pep Guardiola e uno dei suoi pupilli, Kevin De Bruyne. "Sei un allenatore di merda, sai solo vincere" le parole rivolte in tono scherzoso dal centrocampista belga al suo allenatore, che ha risposto con un "Cosa?" prima del grande abbraccio tra i due che si stimano e hanno un debole (calcisticamente parlando) l'uno per l'altro.