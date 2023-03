Manchester City, alieno Haaland: altra tripletta e 9 gol in 7 giorni

MANCHESTER CITY

L’attaccante norvegese a quota 42 gol segnati in 37 partite, Guardiola: "Questo ragazzo avrà un problema in futuro"

Dopo aver segnato 5 gol mercoledì contro il Lipsia (unico nella storia insieme a Messi), Erling Haaland si è ripetuto sabato sera segnando i primi 3 del 6-0 del Manchester City in FA Cup contro il Burnley. Otto reti in quattro giorni, nove in una settimana, ma la cosa pazzesca è che parlando di lui sono numeri che quasi non fanno più notizia: a metà marzo Haaland ha già segnato sei triplette (nessuno nei 5 top campionati ne ha fatte più di 2) ed è già diventato il sesto giocatore di Premier League della storia a superare i 40 gol in tutte le competizioni in una stagione (solo che l’ex Dortmund ne ha giocata poco più di metà…).

Numeri da Playstation per la macchina da gol del Manchester City, mostruoso anche per continuità perché da quando ha lasciato il Molde per trasferirsi al Salisburgo, Haaland ha segnato 157 gol in 153 partite. "Questo ragazzo avrà un problema in futuro: tutti si aspetteranno che segnerà tre o quattro gol tutte le partite, ma non succederà" ha detto dopo la vittoria in FA Cup Pep Guardiola, che ha anche ironizzato sul motivo del cambio del norvegese: "L'ho tolto perché non volevo battesse il record di Messi in FA Cup… Io voglio sempre punire i miei giocatori, questo è il mio obiettivo".

A proposito di Messi, dopo aver eguagliato il suo record in Champions, Haaland punta adesso a battere un altro record della Pulce che sembrava inarrivabile: nel 2011-12 l’argentino con la maglia del Barcellona (e Guardiola in panchina) segnò 73 gol in 60 partite, Haaland finora ne ha segnati 42 in 37 gare…