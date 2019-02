Manchester City, 750 milioni di euro da Puma

28/02/2019

Non bastasse la proprietà dello sceicco Mansur bin Zayd Al Nahyan (patrimonio personale di 1,25 miliardi di euro nel 2016), nelle casse del Manchester City sono pronti ad entrare nuovi fiumi di denaro. Il club inglese ha infatti ufficializzato il nuovo accordo di sponsorizzazione tecnica con Puma per i prossimi dieci anni: un totale di circa 750 milioni di euro, 75 a stagione anche se le cifre non sono state rese note e potrebbero comprendere bonus variabili, come capita quasi sempre in questi casi.