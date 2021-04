Man City, Guardiola attacca Fifa e Uefa: "Hanno ucciso i calciatori"

L'ATTACCO

Il tecnico catalano: "Non abbiamo avuto una pausa infrasettimanale da quando abbiamo iniziato, nemmeno una"

Duro attacco di Pep Guardiola ai vertici del calcio mondiale ed europeo a causa del calendario super-intasato. "La Uefa e la Fifa hanno ucciso i giocatori perché così è davvero troppo. Non abbiamo avuto una pausa infrasettimanale da quando abbiamo iniziato, nemmeno una - ha sbottato il tecnico del Manchester City -. Non c’è giocatore che possa sostenere tutto questo, non solo fisicamente ma anche mentalmente. E' impossibile". Getty Images

Il suo City è ancora in lotta su tutti i fronti (Premier, Champions League, FA Cup e Carabao Cup) e Guardiola rivela il segreto della lunghissima striscia vincente. " I giocatori sono esseri umani, non sono macchine . Conosco i giocatori, alcuni di loro sono sempre arrabbiati perché vogliono giocare tutti i giorni, ma questo non è possibile - ha aggiunto -. Per competere in tutte le competizioni quest’anno senza spettatori, se non ruoti e fai dei cambi, non puoi competere per tutte le competizioni. Se non facessi così non saremmo nella posizione attuale".

Il turnover metodico, dunque, alla base della straordinaria cavalcata dei Citizens, che hanno la Premier in pugno. "Quando faccio delle rotazioni e vinciamo sono un genio e la gente dice ‘Bravo Pep’. Ma quando perdiamo le persone si chiedono ‘ma perché ha cambiato?'”.