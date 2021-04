Lutto per Gonzalo Higuain, è morta la mamma Nancy

ARGENTINA

La donna aveva 64 anni e da tempo lottava contro una grave forma di cancro

Grave lutto per Gonzalo Higuain che la notte scorsa ha perso la mamma Nancy, 64 anni. La donna lottava da quattro anni contro una grave forma di cancro, lo stesso Pipita l'anno scorso - quando ancora vestiva la maglia della Juventus - durante il lockdown era rientrato in Argentina proprio per starle vicino. "Preghiamo sempre per lei, è una guerriera" aveva detto Higuain qualche giorno fa parlando delle condizioni della madre. instagram

Prima di contrarre la malattia Nancy Zacarias era spesso tornata in Italia per seguire il figlio da vicino. La 64enne è stata molto importante anche nella carriera calcistica di Higuain, che qualche anno fa aveva rivelato come fosse stata lei a farlo desistere dall'idea di ritirarsi a causa delle troppe pressioni e delle tante critiche ricevute.