Lutto per Cafu: il figlio 30enne muore mentre gioca a calcio

Dramma familiare per Cafu: l'ex terzino di Roma e Milan ha perso il figlio Danilo Feliciano De Moraes, morto mentre stava giocando a calcio nella casa di famiglia a Barueri (San Paolo). Il 30enne è stato colpito da infarto durante una partitella, accasciandosi a terra: i soccorsi, subito allertati dalla famiglia, lo hanno portato in ospedale ma i medici non sono riusciti a rianimarlo.