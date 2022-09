Los Angeles FC, super assist di Chiellini: esterno sinistro da 50 metri

Nonostante la sconfitta esterna per 2-1 contro Dallas, assist da segnalare per Giorgio Chiellini: l'ex difensore della Juventus, oggi ai Los Angeles FC, è stato protagonista di un esterno sinistro da 50 metri a lanciare Arango per segnare il momentaneo 0-1. Un grande gesto tecnico per Chiellini che può comunque festeggiare la vetta della classifica con 9 punti di distacco dall'Austin FC.