Lo Sporting Lisbona rischia l'Europa se non risarcirà Mihajlovic

Il debito nei confronti di Sinisa Mihajlovic fa tremare lo Sporting Lisbona. Il Tas di Losanna, infatti, ha intimato ai Leoes di pagare entro il 31 marzo i 3 milioni di euro, che dovevano all'attuale allenatore del Bologna come risarcimento per il licenziamento avvenuto nel giugno del 2018, a pochi giorni dalla sua firma. In caso contrario, lo Sporting rischia di perdere la licenza Uefa per la stagione 2020-2021.