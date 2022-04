Lo Shakhtar e De Zerbi ricominciano: a Istanbul inizia un nuovo cammino

A 44 giorni dall'inizio della guerra lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi si ritrova per ricominciare le attività. Succederà lontano dall'Ucraina, a Istanbul in Turchia, ma già riprendere gli allenamenti, per la squadra del Donbass e per il tecnico bresciano, è un segno positivo. L'organico non sarà al completo: mancheranno i numerosi stranieri (l’ala Teté è al Lione, il terzino Vinicius Tobias al Real e tanti altri sono in Sudamerica), che ora non ne vogliono sapere di tornare in Europa. Al gruppo si aggiungeranno però altri giocatori, delle giovanili o in prestito ad altre squadre, rimasti in patria durante l'inizio del conflitto. L'obiettivo è riprendere la preparazione in vista di un giro di amichevoli per l'Europa, rinominato "tour della pace". Sono già molte le candidate a disputare un match con gli arancio-neri, le uniche sicure per ora sono Besiktas (13 aprile) e Fenerbahce (19 aprile). Ancora da ufficializzare le date degli altri incontri con Lazio, Siviglia, Hajduk Spalato e Psg.

Getty Images