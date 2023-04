Premier League: il Liverpool ferma l’Arsenal, pari ad Anfield

INGHILTERRA

Arteta impatta 2-2 su Klopp e vede il City avvicinarsi a sei punti di distanza. Manita del Crystal Palace al Leeds

© Getty Images Si ferma l’Arsenal che, nella 30a giornata di Premier League, pareggia con il Liverpool 2-2. Ad Anfield Klopp rimonta Arteta dopo i gol iniziali di Martinelli e Gabriel Jesus. Salah prima accorcia e poi sbaglia un rigore, ci pensa quindi Firmino nel finale a segnare un gol pesante per il campionato. Sono sei ora i punti di vantaggio dell’Arsenal sul City, che ha una partita in meno. Stravince invece il Crystal Palace: 5-1 al Leeds.



LIVERPOOL-ARSENAL 2-2

Pari e spettacolo tra Liverpool e Arsenal: finisce 2-2. Nella bolgia di Anfield ci mettono soltanto otto minuti i Gunners a sbloccare la partita con Martinelli. Gli ospiti mantengono il pallino del gioco facendo girare palla con velocità, ma i Reds ripartono e sfiorano il pari con Robertson. Al 28’ arriva il raddoppio londinese: Martinelli scappa sulla sinistra e mette un cross perfetto per Gabriel Jesus, che di testa firma l’ottava rete del suo campionato. Sul finire del primo tempo si sveglia il Liverpool, che prima va vicino al gol con Salah e poi accorcia: al 42’ Diogo Jota trova Henderson a centro area, che in spaccata allunga il pallone sul secondo palo proprio per l’attaccante egiziano, a segno per la 24esima volta in stagione. Nella ripresa è tutta un’altra partita. I padroni di casa continuano a spingere e al 52’ avrebbero una gigantesca occasione per pareggiare: entrata irruenta di Holding su Jota, l’arbitro indica il dischetto, ma Salah fallisce il suo secondo rigore delle ultime quattro partite. Pochi minuti dopo l’ex Roma potrebbe farsi perdonare, ma il suo tiro a giro trova il riflesso di Ramsdale. Decisivo il portiere dei Gunners nel finale, quando in uscita ipnotizza Nuñez, lanciato a rete da un bellissimo assist di Salah. L’inglese non può nulla però sul colpo di testa di Firmino, che all’87’ sfrutta un cross morbidissimo di Alexander-Arnold e fa esplodere Anfield. Il Liverpool potrebbe addirittura vincerla nel recupero: Salah trova l’ennesima super parata di Ramsdale, mentre Konaté in mischia non riesce a spingere in porta il pallone della vittoria. Finisce quindi 2-2: l’Arsenal sale a quota 73 punti, mantenendo un vantaggio di sei sul Manchester City secondo, che però ha una partita da recuperare e la possibilità di dimezzare quindi lo svantaggio.

LEEDS-CRYSTAL PALACE 1-5

Trionfo del Crystal Palace, che travolge il Leeds 5-1. Meno di un minuto e Sinisterra sfiora il vantaggio con un diagonale che finisce di un soffio a lato. I padroni di casa continuano a pressare e al 21’ trovano il gol con il colpo di testa di Bamford, che firma così la sua 50esima rete con la maglia dei Whites. Gli ospiti accusano il colpo, si difendono ma ripartono con velocità, e al 46’ pareggiano: sugli sviluppi di una punizione sulla trequarti, esce malissimo Meslier che si fa anticipare da Guehi, al suo primo gol stagionale. Il Palace continua a crescere nella ripresa e trova il sorpasso al 53’: cross di Olise dalla destra e gran colpo di testa di Ayew a bruciare il difensore. Due minuti dopo è ancora una volta il centrocampista francese a spezzare il pressing avversario, involarsi verso la porta e servire il secondo assist della sua partita a Eze, che segna il tris. Il Leeds è in bambola e al 69’ subisce un altro contropiede letale della squadra di Hodgson: lo scatenato Olise vede l’inserimento di Edouard, che incrocia il destro e batte ancora Meslier. Dal settore ospiti chiedono il quinto gol e il Crystal Palace li accontenta, con Ayew che sfrutta l’immobilismo della difesa avversaria e firma la sua doppietta. Seconda vittoria consecutiva quindi per il Crystal Palace, che sale al dodicesimo posto a quota 33 punti, a +4 proprio sul Leeds.