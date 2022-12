Premier League: doppio autogol di Faes e il Liverpool rimonta il Leicester

INGHILTERRA

Il difensore delle Foxes regala la quarta vittoria di fila alla squadra di Klopp, ennesimo ko per il West Ham

© Getty Images È Faes il miglior giocatore del Liverpool: il difensore del Leicester sbaglia porta due volte e regala la rimonta ai Reds sulle Foxes. La squadra di Klopp si impone 2-1 ad Anfield e infila la quarta vittoria di fila che significa un solo punto di distanza dalla zona Europa, inutile il vantaggio iniziale di Dewsbury-Hall. Nell’altra partita di giornata, quinto ko di fila per il West Ham in crisi, 2-0 in casa col Brentford.

LIVERPOOL-LEICESTER 2-1

Il Liverpool cala il poker di vittorie e si avvicina a un solo punto dalla zona Europa. Klopp, più che i suoi giocatori, deve ringraziare il difensore avversario Faes, autore dei due autogol decisivi che lanciano i Reds. Foxes sempre tra alti e bassi alla seconda sconfitta di fila. Sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio dopo appena quattro minuti con Dewsbury-Hall, ma è appunto Faes con due autogol tra il 38’ e il 45’ a ribaltare in risultato in favore dei suoi avversari. Il Liverpool ringrazia e amministra nella ripresa chiudendo una prestazione non eccelsa ma alla fine quel che conta sono i tre punti.

WEST HAM BRENTFORD 0-2

Prosegue la crisi del West Ham alla quinta sconfitta consecutiva mentre il Brentford infila il quinto risultato utile di fila e sogna la zona Europa. Momento nero per gli Hammers, appena un punto sopra la zona retrocessione, e anche stasera in casa il crollo si concretizza in appena 43 minuti: Toney porta avanti il Brentford al 18’, poi ci pensa Dasilva a chiudere i conti a due minuti dalla fine del primo tempo. Nella ripresa gli uomini di Moyes provano a far partire l’assalto ma non sono incisivi, l’attacco è spento e Scamacca non incide. Al triplice fischio la situazione per il West Ham è davvero preoccupante.