Liverpool, la gaffe di un tifoso: vola in Germania per l'andata col Bayern, ma si giocava ad Anfield...

20/02/2019

Certe gaffe clamorose possono accadere anche nel 2019 , nell'epoca dei social e in piena era tecnologica. Uno sfegatato tifoso del Liverpool , infatti, martedì ha vissuto il match di Champions tra Reds e Bayern Monaco ... in Germania. Paul - questo il nome del tifoso inglese - era infatti convinto che il match d'andata degli ottavi di finale si giocasse all'Allianz Arena e così, come raccontato da lui stesso, intorno a Natale ha prenotato il volo per Monaco di Baviera.

"Sotto le festività - spiega il tifoso del Liverpool - avevo bevuto qualche birra di troppo e, dopo aver preso i biglietti per la partita d'andata, ho prenotato i voli per Monaco convinto che le cose fossero collegate. Non avevo capito che si giocasse la prima a Liverpool".



Paul, comunque, non ha vagato in solitaria per la città visto che - come racconta la Gazzetta dello Sport - ha finito per assistere al match di Champions nello studio organizzato dalla tv tedesca, invitato come ospite. Un'esperienza in ogni caso unica, che certamente ricorderà per sempre.