Liverpool, Klopp vuole esaudire il sogno di Eriksson: "Può sostituirmi per un giorno"

LIVERPOOL

Il tecnico tedesco ha appreso dell'amore di Eriksson per i Reds: "Per me è il benvenuto quando vuole"

Sven Goran Eriksson allenatore del Liverpool, per Jurgen Klopp si può fare. Il tecnico svedese che recentemente ha svelato di essere in lotta contro un tumore che lascerebbe massimo un anno di vita, ha raccontato di essere sempre stato tifoso dei Reds. La società inglese ha cercato di capire come organizzare qualcosa con le Legends per permettere all'ex Lazio di coronare il sogno di guidare la sua squadra del cuore per una volta, ma Jurgen Klopp ha voluto aprire le porte del suo studio all'esperto collega.

"Sentire le parole di Eriksson e il suo amore per il Liverpool è stato molto commovente - ha dichiarato il tecnico tedesco in conferenza stampa -. Non sapevo ne fosse stato tifoso per tutta la vita. Posso solo dire che è il benvenuto e può venire quando vuole nel mio ufficio a fare il mio lavoro per un giorno. Per quanto mi riguarda non c'è problema".

I tifosi del Liverpool sui social hanno iniziato una campagna per vedere Eriksson in panchina per una volta con il Liverpool, magari in Premier League: "Guidare la squadra da bordocampo potrebbe essere più complicato - ha commentato Klopp -, ma averlo qui e mostrargli tutto quello che questo club ha costruito negli anni penso che per lui potrebbe essere splendido, sarebbero ore stupende da spendere con noi".