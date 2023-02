Liverpool, Klopp: "Il mercato del Chelsea? Non capisco come sia possibile"

Anche Jurgen Klopp ha commentato con un certo stupore le cifre astronomiche spese dal Chelsea nel mercato di gennaio: "Non dirò nulla senza il mio avvocato - ha scherzato il tecnico del Liverpool in conferenza stampa -. Non capisco come sia possibile, ma non sta a me spiegare come funzionano le cose. Non capisco questa parte del business, ma certamente sono grandi cifre. Comunque sono tutti giocatori molto bravi, perciò complimenti a loro".