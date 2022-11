Liverpool in vendita, la proprietà chiede 4,5 miliardi di euro

PREMIER

Il Fenway Sports Group avrebbe chiesto a Goldman Sachs e Morgan Stanley di trovare acquirenti

© Getty Images Il Liverpool è in vendita. Lo riporta "The Athletic", precisando anche i dettagli economici di un'eventuale operazione. Secondo quanto riporta il portale, dopo aver acquistato il club nel 2010, Fenway Sports Group (FSG) valuterebbe la società intorno ai 4,5 miliardi di euro. E non è tutto qui. Stando sempre alle indiscrezioni riportate nell'articolo, infatti, la proprietà avrebbe già chiesto a Goldman Sachs e Morgan Stanley di trovare possibili acquirenti.

Vedi anche Calcio estero Premier League: Gabriel regala il derby all'Arsenal, Salah risolleva il Liverpool

Al momento non è ancora chiaro se siano già stati avviati contatti concreti con qualche investitore interessato all'operazione. L'unica cosa sicura è che i proprietari del Liverpool FC hanno dichiarato di essere aperti a offerte interessanti, aumentando le prospettive di un'eventuale vendita del club. Una situazione che da una parte sembra delineare la quotazione dei Reds e dall'altra sembra voler richiamare l'attenzione di eventuali acquirenti.

Proprietario anche dei Boston Red Sox, della rete televisiva NESN e del 50% di Roush Fenway Racing e Fenway Sports Management, Fenway Sports Group (FSG) del resto potrebbe aver deciso di fare cassa col Liverpool dopo averlo rilevato nel 2010 vincendo Premier League e Champions League. "Ci sono stati una serie di recenti cambi di proprietà e voci di cambi di proprietà nei club EPL e inevitabilmente ci viene chiesto regolarmente della proprietà del Fenway Sports Group a Liverpool - si legge in una dichiarazione del Gruppo -. FSG ha ricevuto spesso manifestazioni di interesse da parte di terzi che cercano di diventare azionisti del Liverpool". "L'FSG ha affermato in precedenza che nei giusti termini e condizioni prenderemmo in considerazione nuovi azionisti se fosse nel migliore interesse del Liverpool come club - conclude il testo -. L'FSG rimane pienamente impegnato per il successo del Liverpool, sia dentro che fuori dal campo". Il Liverpool è in vendita. Ma per mettere le mani sul club servono almeno 4,5 miliardi di euro.