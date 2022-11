Premier League: Gabriel fa volare l’Arsenal nel derby con il Chelsea 

INGHILTERRA

Nel lunch match i Gunners chiudono la pratica con i Blues grazie alla rete nel secondo tempo del brasiliano

© Getty Images La quindicesima giornata di Premier League si apre con l'attesissimo derby di Londra tra Chelsea e Arsenal. A Stamford Bridge sono i Gunners a vincere il match per 1-0: decisiva la rete al 63’ di Gabriel. La squadra di Arteta gioca con grande personalità e torna in testa alla classifica a +2 sul Manchester City. Dall’altro lato i Blues escono fuori solo nel finale e Potter incassa la seconda sconfitta consecutiva in campionato.

CHELSEA-ARSENAL 0-1

Nel derby più atteso di Londra ha la meglio l’Arsenal che di misura batte il Chelsea. Un Arsenal a dir poco perfetto, che domina in lungo e largo per tutta la partita. A Stamford Bridge partono meglio i Gunners, che alzano subito il ritmo di gioco e si rendono pericolosi al 10’ con un tiro di White: il suo destro ad incrociare sfiora il palo. La squadra di Potter si affaccia in avanti con un tiro dalla distanza, ma gli ospiti rispondono immediatamente con un’azione personale di Gabriel Jesus. La chiusura dell’ex milan Thiago Silva è provvidenziale. La partita alla mezz’ora non cambia spartito, anche se i Blues iniziano a mettere fuori la testa e a spingere in fase offensiva. La prima frazione si chiude senza gol. Al rientro in campo la storia non cambia, ospiti che alzano notevolmente il ritmo di gioco e chiudono nella propria metà campo il Chelsea, che prova a fare male solo con poche ripartenze. Ecco che la gara cambia al 63’: il corner a rientrare di Saka attraversa tutta l’area e Gabriel spinge il pallone in porta. Vantaggio Arsenal. La squadra di Potter sembra accusare il colpo: prima Saka e poi Odegaard sfiorano il raddoppio per i Gunners. All’80’ il gioco si ferma per un controllo al Var: Cucurella, Chelsea, sembra aver toccato la palla con la mano ma per l'arbitro non c’è l’infrazione e fa proseguire. Al triplice fischio, dopo cinque minuti di recupero, esulta l’Arsenal che si porta a casa tre punti fondamentali.