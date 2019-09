Ligue 1: tris Monaco al Nizza, il Marsiglia rallenta con il Dijon ultimo    

FRANCIA

Il Marsiglia spreca una buona occasione per avvicinare almeno per qualche ora il Psg in vetta alla classifica. La squadra di Villas Boas infatti non va oltre lo 0-0 sul campo del Dijon che ottiene appena il secondo punto del proprio campionato e rimpiange il palo colpito da Manga al 53’. Prima vittoria stagionale per il Monaco che batte in casa il Nizza 3-1. Doppietta di Golovin e rete di Ben Yedder, momentaneo 1-1 di Burner.

DIJON-MARSIGLIA 0-0

Marsiglia che cerca di controllare la situazione e si fa vivo dalle parti di Gomis con Sarr e Germain in un paio di occasioni, senza sbloccare il punteggio. La squadra di Villas Boas però trema quando i padroni di casa al 53’ colpiscono il palo alla sinistra di Mandanda con il colpo di testa di Manga, con un Dijon che continua a essere più vivace rispetto alla prima parte di gara. Marsiglia che invece cala con il passare nei minuti e nel finale deve mantenere l’attenzione alta perché i padroni di casa ci provano fino alla fine, anche se la qualità nelle giocate non è mai troppa. L’ultimo sussulto è comunque marsigliese, con Di Benedetto che va solo vicino alla porta di Gomis. Marsiglia che sale a quota 12, il Psg resta primo a 15, ma con una gara ancora da giocare. Dijon invece a quota 2 e ultimo in classifica, ancora alla ricerca dei primi tre punti del proprio campionato.

MONACO-NIZZA 3-1

Nizza che vuole mettere in chiaro le cose da subito e si fa notare subito con i tentativi di Maurice, strepitoso Lecomte e Tameze. La risposta del Monaco al 25’ è però importante, con l’ex Fiorentina Gil Dias che trova solo il palo dal limite dell’area di rigore. Padroni di casa che sbloccano al 29’, angolo battuto corto, triangolo Golovin-Fabregas con il russo che infila sotto la traversa con il sinistro. Poco dopo Slimani raddoppia in bello stile, il VAR però annulla tutto per una posizione di fuorigioco. Si riparte e al 54’ il Nizza pareggia con Burner in area, poi protesta con l’ex Napoli Ounas che si vede negato un rigore anche dopo il controllo in campo del VAR. Passato lo spavento il Monaco allunga le mani sulla partita, ancora Golovin grande protagonista: prima trova la doppietta al 74’ su assist di Slimani, poi è lui all’80’ a triangolare con Ben Yedder, con l’ex Siviglia che trova il tris. Prima vittoria in campionato per il Monaco che sale a 6 punti, Nizza che rimane invece fermo a 12.