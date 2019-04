Ligue1: il Marsiglia batte il Nimes 2-1 ed è quarto in classifica

13/04/2019

MARSIGLIA-NIMES 2-1

Balotelli è costretto ad uscire al 32’ per un problema al ginocchio destro, il Marsiglia nel primo tempo prova a fare la partita, ma senza particolari risultati. Il Nimes cerca di contenere e poi di pungere in qualche modo in avanti. Nella ripresa arrivano i gol e le polemiche. Il Marsiglia ne fa due in un minuto perché Germain e Luiz Gustavo trovano la rete al 72’ e al 73’. Nimes che dimezza lo svantaggio dal dischetto con Savanier all’82’ e al 94’ potrebbe pareggiare con un altro tiro dal dischetto. Il VAR, però, fa tornare l’arbitro sui propri passi, in mezzo alle polemiche della squadra ospite. Garcia sorride e porta a casa tre punti importanti.



MONACO-REIMS 0-0

Nessun gol tra Monaco e Reims, ma le due squadre ci hanno provato fino in fondo perché il pareggio è un risultato che serve a poco per entrambe. Il Monaco infatti non riesce ad allontanarsi definitivamente dalla parte più pericolosa della classifica, il Reims non aggancia il Saint Etienne al quinto posto in classifica. Nel primo tempo pericolosi per i padroni di casa con Glik e Jovetic, ma il Reims colpisce il palo con Cafaro. Nella ripresa la pressione della squadra di Jardim non porta a un episodio che risolva la partita.



STRASBURGO-GUINGAMP 3-3

Pareggio pieno di gol che però non permette a Strasburgo e Guingamp di cambiare molto la rispettiva situazione di classifica. I padroni di casa restano a centro classifica, gli ospiti invece al penultimo posto. Vantaggio del Guingamp al 37’ con Marcus Thuram, ma già al 39’ Ajorque rimette le cose a posto. Nella ripresa Deaux al 63’ e Prcic al 69’ scrivono la nuova parità, poi al 73’ Ajorque con la sua doppietta sembra dare la spallata decisiva alla sfida. All’86’, invece, il Guingamp ha ancora la forza di riequilibrare la situazione con il pareggio di Sorbon.



CAEN-ANGERS 0-1

L’Angers batte di misura in trasferta il Caen grazie alla rete di Reine-Adelaide al 61’ e puntella la propria tranquilla posizione di classifica. Sconfitta invece molto pesante per il Caen che rimane ultimo, a 9 punti di distanza dalla salvezza.