Ligue 1, vincono Nizza e Marsiglia

FRANCIA

Nizza e Marsiglia provano a rispondere al Paris Saint-Germain nella dodicesima giornata di Ligue 1. Gli Aquilotti vincono in extremis sul campo dell’Angers, spinti dalla doppietta di Delort, l’Olympique di Sampaoli batte il Clermont con il gol di Under. Il Monaco cade 2-0 a Brest, il Bordeaux rimonta il Reims 3-2. Vittorie anche per Montpellier, 2-0 al Nantes, e Strasburgo, poker al Lorient. 2-2 nel match tra Troyes e Rennes.

ANGERS – NIZZA 1-2

Il Nizza, trascinato da Delort, trova soltanto all’ultimo respiro il successo sul campo dell’Angers, sconfitto 2-1 per confermarsi la prima antagonista del Psg. Nel lunch match il più ispirato è proprio Delort, che già al 22’ va vicino al gol: il suo colpo di testa sbatte però sul palo sinistro. A passare in vantaggio è quindi l’Angers, che sblocca il match al 29’ con il rigore di Boufal. Il Nizza non ci sta e ribalta il punteggio nella ripresa con la doppietta di Delort, fortunato al 57’ su un tiro sporcato dalla difesa avversaria e perfetto nello spedire in rete dal limite dell’area la botta del 2-1 definitivo al 91’, quando ormai il pareggio sembrava scritto. Con questo successo, il Nizza si porta a 23 punti e sale in seconda posizione, a 8 lunghezze dal Psg. L’Angers rimane a 17 e per ora esce dalla zona europea.

BORDEAUX–REIMS 3-2

La gran rimonta di giornata porta la firma del Bourdeaux, che ribalta i due gol di svantaggio in casa contro il Reims e si impone 3-2. Al Matmut Atlantique gli ospiti passano con Ekitike al 37’, sugli sviluppi di un calcio piazzato. I Girondini provano a cambiare l’inerzia con i tre cambi di Petkovic all’intervallo, ma Locko li gela con il gol del 2-0 al 63’. La rimonta prende forma al 73’ con il gol di Adli, che accorcia le distanze e prepara l’assalto dei padroni di casa. Al 79’ Briand trova il pareggio spedendo in rete la punizione di Kalu e manda ancora più in crisi la difesa avversaria, che concede un rigore in pieno recupero. Dal dischetto Briand non sbaglia e al 94’ consegna il 3-2 al Bordeaux, con una vittoria in rimonta che fa prendere un po’ di ossigeno in zona retrocessione. Gli uomini di Petkovic salgono infatti a 12, con un punto in più sul Reims quartultimo.

MONTPELLIER–NANTES 2-0

Vittoria nella ripresa per il Montpellier, che conquista la sfida di metà classifica contro il Nantes 2-0. Gli ospiti si rendono pericolosi in avvio con la punizione di Coco, che si stampa sul palo, ma i padroni di casa sono più cinici e passano in vantaggio al 64’ con Mollet. Il Nantes si scopre e presta il fianco ai contropiedi del Montpellier, che non perdona al 71’ con il raddoppio di Wahi su suggerimento di Ferri. Nel finale il Var annulla per fuorigioco la doppietta di Wahi, ma il 2-0 spedisce comunque il Montpellier a quota 16, un punto in meno del Nantes.

STRASBURGO–LORIENT 4-0

Lo Strasburgo abbatte il Lorient calando un pesante poker. I padroni di casa indirizzano la partita fin dal primo tempo, sbloccando il punteggio al 28’ con il colpo di testa di Ajorque. Gli ospiti si sciolgono e faticano in fase difensiva, crollando sotto i colpi di Diallo: il senegalese mette a segno una doppietta prima di rientrare negli spogliatoi, al 39’ e al 46’. Il colpo di grazia viene calato da Thomasson al 64’, con il colpo di destro che vale il poker finale. Lo Strasburgo va a 17 punti, il Lorient a 15 aumenta a cinque la striscia di partite consecutive senza vittorie.

TROYES–RENNES 2-2

Il Rennes rallenta la propria corsa in zona europea, pareggiando 2-2 sul campo del Troyes. Gli ospiti passano subito in vantaggio con l’imperioso colpo di testa di Aguerd sul traversone di Bourigeaud. I padroni di casa reagiscono e passano in vantaggio prima dell’intervallo con un uno-due in appena due minuti: al 38’ l’ex Milan Rami svetta sul traversone di Dingomé, due minuti dopo lo stesso Dingomé infila il pallone del 2-1. Il Rennes resetta le energie mentali nella pausa e ritorna in campo con più energie, fino a trovare il pareggio con Terrier all’81’. Con questo 2-2 il Rennes è quinto a quota 19, il Troyes va a 13 e prolunga a tre la striscia di risultati utili consecutivi.

BREST–MONACO 2-0

Il Monaco di Kovac fallisce la grossa occasione di portarsi in zona Champions perdendo 2-0 sul campo del modesto Brest, alla sua prima vittoria stagionale. I padroni di casa muovono per primi il tabellino dei marcatori al 18’, quando Mounié infila in rete il suggerimento di testa di Le Douaron. La risposta dei monegaschi è tutta in una botta di rasoterra di Caio Henrique, fuori non di molto. Nonostante il vantaggio, è il Brest a rendersi più pericoloso nella ripresa: Honorat ci prova da fuori e sfiora due volte il raddoppio, prima di riuscire a vincere la resistenza di Nubel al 79’ con il tiro che vale il 2-0 finale. Il Brest ottiene il suo primo successo in Ligue 1 e sale a 9 punti, rimanendo terzultimo, mentre il Monaco non si muove da quota 17.

CLERMONT–MARSIGLIA 0-1

Il Marsiglia sale in terza posizione con la vittoria di misura sul campo del Clermont. L’Olympique si impone 1-0 in una sfida avara di emozioni. La prima occasione capita sui piedi di Dieng, liberato al tiro in area di rigore: la sua conclusione centrale viene deviata con i piedi da Desmas. A sbloccare il punteggio è allora l’ex Roma Under, che scappa via sul lato corto dell’area di rigore e incrocia con un diagonale preciso, che non lascia scampo al portiere avversario. Il turco torna al gol che gli mancava da agosto. Nella ripresa Sampaoli dà spazio a Milik e Payet, il Clermont si rende pericoloso quando Allevinah si libera in area e trova la doppia parata di Lopez. Nel finale Under spreca in contropiede e Milik centra la traversa con un colpo di testa, ma l’1-0 tiene fino alla fine e lancia il Marsiglia a 22 punti, a nove dal Psg primo e solo uno dal secondo posto. Il Clermont, a 13, ha ora solo quattro lunghezze di margine dal terzultimo posto.