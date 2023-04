Ligue 1: tonfo del Psg contro il Lione, vince il Monaco 

FRANCIA

Galtier perde ancora al Parco dei Principi: 1-0 per gli ospiti, decisivo il gol di Barcola. I monegaschi sconfiggono 4-3 lo Strasburgo

© Getty Images Nella 29a giornata di Ligue 1, perde il Psg, che si arrende al Lione 1-0 e subisce la seconda sconfitta casalinga consecutiva: ora Lens e Marsiglia sono a -6. Vince invece il Monaco, che supera lo Strasburgo 4-3 e continua la sua corsa-Champions. Colpo del Reims, che sbanca Nantes (3-0), il Lille batte 3-1 il Lorient. Bene anche il Brest contro il Tolosa (3-1) e il Clermont con l’Ajaccio (2-1). Unico pari di giornata tra Nizza e Angers (1-1).

PARIS SAINT-GERMAIN-LIONE 0-1

Seconda sconfitta casalinga consecutiva per il Psg, che al Parco dei Principi perde 1-0 contro il Lione. L’inizio partita è tutto parigino: prima Vitinha spreca da buona posizione, poi Mbappé non riesce a trovare la porta su un bel cross dalla fascia. Episodio chiave del match al 39’: Donnarumma atterra un avversario in area e l’arbitro assegna il calcio di rigore al Lione. Dal dischetto però Lacazette colpisce il palo, salvando il Psg. Le squadre si innervosiscono e in campo volano cartellini. Il gol degli ospiti arriva comunque a inizio ripresa: al 56’ è Barcola a trovare una gran conclusione da posizione defilata e bucare l’ex portiere del Milan. È ancora l’attaccante francese a sfiorare il raddoppio poco dopo, ma stavolta Donnarumma para. Il Psg è in bambola: Mbappé è spento, Messi prova a cucire il gioco ma non trova spazi e i disperati cambi di Galtier non riescono a dare la scossa sperata. Le uniche occasioni parigine arrivano dalle sgroppate sulla fascia di Hakimi, ma anche i suoi cross sono imprecisi. Finisce ancora una volta tra i fischi a Parigi, con Blanc che esulta davanti ai suoi ex tifosi. Il Psg resta comunque al primo posto in classifica con 66 punti, a +6 su Lens e Marsiglia. Sale invece a 44 punti il Lione.

MONACO-STRASBURGO 4-3

Trionfo pirotecnico del Monaco, che supera lo Strasburgo 4-3. Partenza decisa dei monegaschi, che sfiorano il gol con Ben Yedder e poi lo trovano al 19’: Vanderson piomba su un pallone sporco in area e porta in vantaggio i suoi. Gli ospiti non si scompongono e pareggiano al 32’ con il colpo di testa di Mothiba. Passano soltanto quattro minuti e lo Strasburgo segna ancora, ma il gol di Diallo è annullato dal Var per fuorigioco. Poco male, perché al 41’ Maripan, tentando di allontanare un cross avversario, infila un goffo autogol e fa esultare Stephan. Al rientro dall’intervallo gli ospiti avrebbero addirittura la palla del 3-1, ma Delaine trova la parata di Nubel. Il pericolo corso sveglia il Monaco, che reagisce e trova il pari al 54’ con Seghir, il più reattivo a segnare in mischia. Quattro minuti dopo la rimonta è completata: Golovin inventa per Diop, che solo in area infila l’angolino. Il poker della squadra di Clement arriva al 65’, con Fofana che capitalizza una bella azione corale dei suoi. È proprio il centrocampista francese a farsi espellere poco dopo, lasciando i suoi in dieci e ridando coraggio allo Strasburgo, che accorcia al 92’ con Diallo, ma non basta. Vince il Monaco, che sale al quarto posto a quota 57 punti, mentre lo Strasburgo rimane a 26, in piena zona retrocessione.

LILLE-LORIENT 3-1

Vittoria importante per il Lille, che batte il Lorient 3-1. Partono forte i padroni di casa, che dominano il campo e al 13’ la sbloccano: palla filtrante che pesca Cabella smarcato in area, controllo e gol all’angolino. Passano i minuti, aumentano le occasioni per Fonseca: un difensore salva sul tiro a botta sicura di David, Alexsandro non inquadra la porta di testa e Mannone nega la doppietta a Cabella. Nella ripresa cresce il Lorient, che prende campo e trova il pari alla prima vera occasione della sua partita: al 77’ Koné sfonda in area e batte sotto le gambe Chevalier. Due minuti dopo però la partita cambia ancora: gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Abergel e Bamba ha una grande occasione per riportare i suoi in vantaggio, ma da due passi spara incredibilmente alto. Il Lille rischia tanto in ripartenza, ma all’89’ risolve la partita: il neoentrato Zhegrova punta un avversario e a giro infila il palo lontano. L’attaccante kosovaro è scatenato e in pieno recupero, al 91’, firma la sua doppietta con un altro bel gol da fuori area. Finisce quindi 3-1 per la squadra di Fonseca, che continua la sua corsa europea salendo a 52 punti in classifica.

ANGERS-NIZZA 1-1

Deludente pareggio per il Nizza, che viene fermato sull'1-1 dall’Angers. La differenza di valori tecnici in campo è piuttosto evidente, e gli ospiti ci mettono soltanto quattro minuti a trovare il gol: bella progressione di Laborde e assist per Moffi, che con freddezza sigla il suo 17esimo gol stagionale. L’Angers però reagisce e trova il pari al 15’ con Niane, rapido ad avventarsi su un pallone vacante in area. Il Nizza continua a macinare gioco, ma i padroni di casa si difendono bene e ripartono con velocità. Il possesso palla della squadra di Digard è sterile, e così la ripresa scorre senza vere occasioni da gol. Termina quindi 1-1: il Nizza sale a 45 punti, mentre l’Angers rimane ultimo a 11.

NANTES-REIMS 0-3

Colpo del Reims, che sbanca Nantes 3-0. La partita scorre a senso unico per mezzora, con i padroni di casa a fare la partita e ad andare vicini al gol con il colpo di testa di Simon e con Sissoko. Poi però si scatenano gli ospiti: al 38’ Flips sfrutta una dormita della difesa avversaria e segna in mischia. Un minuto dopo il Reims raddoppia, con Balogun che si traveste da assist man e serve ancora l’inserimento vincente del centrocampista francese, che firma così la sua doppietta. Nella ripresa arriva il tris ospite con Munetsi, bravo a farsi trovare smarcato in area al 58’. Nel finale il Reims potrebbe dilagare, ma il risultato non cambia. La squadra di Still sale così al settimo posto in classifica, alimentando le proprie speranze europee.

BREST-TOLOSA 3-1

Trionfo casalingo per il Brest contro il Tolosa: finisce 3-1. Il risultato si sblocca dopo soli dieci minuti: gli ospiti sfondano sulla fascia e mettono un bel cross in area, dove Dallinga svetta di testa e porta in vantaggio i suoi. Sempre di testa arriva prima la traversa di Le Douaron e poi il pareggio dei padroni di casa che, al 33’, trovano il gol con Mounie. Nella ripresa continua l’assalto del Brest, che alza il baricentro e completa la sua rimonta al 63’, quando Le Douaron questa volta trova il gol sugli sviluppi di un calcio di punizione. Piove sul bagnato per il Tolosa nel finale: prima rimane in dieci per l’espulsione di Rouault e poi, all’84’, subisce il terzo gol di Camara. Termina 3-1: il Brest conquista tre punti fondamentali nella sua corsa salvezza portandosi a quota 27 punti, mentre il Tolosa rimane a 35.

CLERMONT-AJACCIO 2-1

Vittoria per 2-1, in extremis, del Clermont contro l’Ajaccio. I padroni di casa prendono subito in mano il match in avvio e sfiorano il gol con Allevinah, ma in vantaggio ci vanno gli ospiti: al 25’ Spadanuda sfonda in area e serve l’assist per El Idrissy, che tutto solo in area non sbaglia. La reazione del Clermont non si fa attendere: prima Rashani non inquadra la porta da fuori area, poi l’ex Roma Gonalons spara alto da buona posizione. Il secondo tempo riparte sulla falsa riga del primo, con gli uomini di Gastien a gestire il pallone alla ricerca dell’occasione giusta. E il pari arriva al 60’, quando Kyei trasforma con freddezza un calcio di rigore. La partita si complica ancora nel finale per i corsi, che prima restano in dieci per l’espulsione di Youssouf e poi subiscono, al 92’, il decisivo gol di Kyei, che raddoppia ancora dal dischetto. Il Clermont conquista così tre punti importanti, che gli permettono di agganciare il dodicesimo posto in classifica, mentre l’Ajaccio rimane penultimo.