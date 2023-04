Ligue 1: solo pari per Marsiglia e Monaco, vince il Lione

FRANCIA

Tudor si ferma a Lorient 0-0 e ora è a otto punti dal Psg. 2-2 invece per i monegaschi con il Nantes, 3-1 di Blanc al Rennes

© Getty Images Nella 30a giornata di Ligue 1, si ferma il Marsiglia, che pareggia 0-0 a Lorient. Tudor scende così al terzo posto, superato dal Lens e a otto punti dal Psg. Pari anche per il Monaco, che si fa rimontare da 0-2 a 2-2 dal Nantes. Un punto a testa anche per Reims e Brest (1-1). Trionfo invece per il Lione contro il Rennes (3-1) e per il Tolosa a Montpellier (0-2). Bene l’Auxerre, che travolge l’Ajaccio 3-0, e il Clermont: 2-0 al Troyes.



LORIENT-MARSIGLIA 0-0

Deludente 0-0 per il Marsiglia contro il Lorient. Gli ospiti provano a controllare la partita, ma sono i padroni di casa a farsi pericolosi nei primi minuti: Faivre disorienta due difensori e impegna Pau Lopez. La partita scorre spezzettata, con tanti falli in mezzo al campo. La scossa prova a darla Cengiz Under, che recupera palla su un errore in uscita degli avversari ma non inquadra la porta a giro. Stessa sorte per Nuno Tavares, imbeccato proprio dall’ex Roma ma intercettato da un difensore. Il primo squillo del secondo tempo è del Lorient, con Aouchiche che strozza troppo il suo destro. L’OM cresce con il passare dei minuti, ma non riesce a trovare ritmo e le occasioni latitano. È ancora una volta la squadra di Le Bris a farsi pericolosa: errore in costruzione del Marsiglia e tiro di Dieng che trova ancora attento Pau Lopez. Sul ribaltamento di fronte ci prova Tavares dalla distanza, ma la palla si spegne alta sulla traversa. L’ex terzino dell’Arsenal ha un’altra grande chance in area, bravo Mannone a fermarlo in uscita. Nel finale il Lorient potrebbe vincerla, ma Koné spreca da buona posizione. Finisce quindi 0-0: il Marsiglia sale a 61 punti e viene scavalcato dal Lens, ora solo al secondo posto, con otto punti di distacco dal Psg capolista.

LIONE-RENNES 3-1

Continua la rincorsa europea del Lione, che batte il Rennes 3-1. Molto meglio gli ospiti nel primo tempo, che sbloccano la partita dopo appena undici minuti: Gouiri si avventa su un pallone vagante in area e batte il portiere avversario sotto la traversa. L’occasione per il raddoppio arriva sui piedi di Bourigeaud, ma il suo tiro si spegne largo di un soffio. Negli spogliatoi si fa sentire Blanc e al rientro in campo è tutto un altro Lione. I padroni di casa conquistano campo e chiudono il Rennes nella propria area. L’inevitabile pari arriva al 60’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla arriva a Tolisso, che da fuori area firma il suo primo gol stagionale. Dieci minuti dopo tocca a Lacazette completare la rimonta dopo essersi smarcato bene in area. La squadra di Genesio non riesce a reagire, e allora al 79’ arriva il tris: un bell’assist di Chekri pesca Barcola in area, l’attaccante francese è freddo davanti ad Alemdar e trova il suo secondo gol consecutivo dopo quello di una settimana fa al Psg. Finisce quindi 3-1 per il Lione, che sale al settimo posto in classifica a quota 47 punti, a meno tre proprio dal Rennes sesto.

NANTES-MONACO 2-2

Si ferma la corsa europea del Monaco, che pareggia a Nantes 2-2. Gli ospiti prendono subito in mano la partita, trovando il vantaggio al 21’: calcio d’angolo battuto da Caio Henrique e colpo di testa vincente di Disasi. I monegaschi continuano ad attaccare e al 30’ raddoppiano ancora una volta su corner: questa volta è Eliot Matazo a staccare più alto di tutti in area e battere Lafont. Decisivo l’ex portiere della Fiorentina nella ripresa, quando Ben Yedder fallisce l’occasione del 3-0. Il Monaco non la chiude, e il Nantes lo punisce: al 65’ Mohamed colpisce di testa su angolo e accorcia il risultato. La squadra di Clement reagisce e ha un’altra occasione con Ben Yedder, fermato sulla linea da un difensore. Go sbagliato, gol subito, ancora una volta: al 78’ ripartenza dei padroni di casa, con Merlin che scappa sulla fascia e mette un cross per Blas, che di testa pareggia i conti. Finisce quindi 2-2: il Monaco raggiunge quota 58 punti e rimane al quarto posto in classifica, mentre il Nantes sale a 31.

REIMS-BREST 1-1

Pareggio tra Reims e Brest: finisce 1-1. In vantaggio, a sorpresa, ci vanno gli ospiti dopo soli sei minuti: cross in area e colpo di testa vincente di Lees-Melou. Gli uomini di Still reagiscono con rabbia e collezionano occasioni: il tentativo di Camara in mischia viene salvato sulla linea da un difensore, Balogun si fa parare il proprio colpo di testa e Munetsi spreca da ottima posizione. La partita si innervosisce nella ripresa, con il Brest che usa le maniere forti per spezzare il ritmo del Reims. Ito prova a scuotere i suoi con una bella azione personale, ma senza fortuna. Il meritato pareggio arriva comunque in pieno recupero, al 91’, grazie al rigore trasformato da Balogun. Termina quindi 1-1: il Reims sale all’ottavo posto a quota 47, il Brest a 28.

MONTPELLIER-TOLOSA 1-2

Vittoria esterna del Tolosa, che si impone a Montpellier 2-1. Partono forti i padroni di casa: grande occasione per Wahi, che non riesce a dare forza alla sua conclusione. Il vantaggio allora lo trovano gli ospiti: al 31’ Genreau inventa un bel filtrante per Dallinga, che solo in area non sbaglia. Il Montpellier prova ad alzare i ritmi nella ripresa, ma rischia in contropiede ancora una volta con Dallinga, che impegna Lecomte. Il raddoppio è nell’aria e arriva all’85’: lo firma Chaibi in mischia. Il secondo gol subito sveglia finalmente la squadra di Der Zakarian, che accorcia all’88: Wahi sfrutta una disattenzione difensiva degli avversari, si invola verso la porta e infila l’angolino. A nulla servono gli assalti finali dei padroni di casa, che perdono 2-1 e vengono sorpassati in classifica proprio dal Tolosa, che raggiunge quota 38 punti, a +1 sul Montpellier.

AJACCIO-AUXERRE 0-3

Tutto facile per l’Auxerre, che si impone ad Ajaccio con un secco 3-0. Partenza da incubo per i padroni di casa. Passano soltanto tre minuti e gli ospiti trovano il vantaggio: il pallone carambola fuori area sui piedi di Touré, che prende la mira e batte il portiere avversario sotto l’incrocio. Immediata la reazione dei corsi, ma Hamouma calcia largo in contropiede. E proprio in ripartenza arriva il raddoppio dell’Auxerre al 6’: gran cross di Raveloson dalla fascia e colpo di testa vincente di Da Costa. Il monologo ospite continua: M’Changama prima e Perrin poi sprecano, ma il tris arriva comunque al 46’ con l’autogol di Alphonse. Nella ripresa c’è una timida reazione dell’Ajaccio, ma El Idrissy trova la parata dell’ex Inter Radu. Decisamente più pericolosi gli ospiti, che centrano anche una traversa con Autret. Termina quindi 3-0 per l’Auxerre, che guadagna punti importanti in chiave salvezza salendo a quota 29, mentre i corsi restano penultimi a 21.

TROYES-CLERMONT 0-2

Colpo in trasferta del Clermont, che batte il Troyes 2-0. La partita è fisica fin dai primi minuti, ma si sblocca al 27’: Allevinah serve Muhammed Cham in area, che si coordina in un fazzoletto e batte sotto la traversa il portiere avversario. Tre minuti dopo arriva anche il raddoppio ospite con la botta imparabile di Gastien. Nella ripresa il copione non cambia: tanti scontri a centrocampo e Clermont in saldo controllo del match, con Rashani che va vicino al tris. Finisce quindi 2-0 per gli ospiti, che raggiungono l’undicesimo posto in classifica a 40 punti, lasciando il Troyes terzultimo a 21.