Ligue 1, settima di fila per il Psg: col Nantes finisce 3-0. Rennes 2-1 sul Brest

FRANCIA

Continua senza sosta la marcia del Paris Saint Germain, che sul campo del Nantes timbra il settimo sigillo consecutivo in Ligue 1. Alla formazione di Tuchel bastano le reti segnate nella ripresa da Herrera, Mbappé (su rigore) e Sarabia. Ora i francesi sono attesi dalla sfida di Champions League contro il Lipsia. Nell’altro match di giornata il Rennes si impone 2-1 sul Brest grazie a Da Silva e Aguerd che rimontano la rete di Honorat.

RENNES-BREST 2-1

Dopo due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre uscite, torna al successo il Rennes di Stephan grazie al 2-1 sul Brest, un risultato che sta stretto ai rossoneri per via delle tante occasioni create e non concretizzate. Sono infatti dei padroni di casa le opportunità migliori nel primo tempo (traversa di Terrier, tiro di del Castillo di poco a lato) che però non riescono a sbloccare l’incontro e a inizio ripresa incassano addirittura la rete dello svantaggio. Il gol del Brest di Honorat, tuttavia, scuote definitivamente il Rennes che prima pareggia con Da Silva di testa al 66’ e poi al 70’ passa a condurre con Aguerd. Gboho e Guirassy (altro legno) proseguono nell’assedio rossonero e vanno vicini al 3-1 ma il punteggio non cambia più e la formazione di casa può tornare a gioire.

NANTES-PSG 0-3

Passate le incertezze delle prime gare, il Psg si è trasformato in rullo compressore e con la vittoria sul Nantes (la settima di fila) vola provvisoriamente in testa alla classifica di Ligue 1. I parigini potrebbero già andare in vantaggio nel primo tempo quando la vivacità di Sarabia (palo al 12’) e soprattutto di Mbappé crea parecchio scompiglio nella difesa dei padroni di casa senza però incidere a livello di punteggio. Il Nantes inoltre, almeno inizialmente, gioca a viso aperto tant’è che Simon e Kolo mettono in due circostanze i brividi a Navas. Per vedere i gol però bisogna attendere il secondo tempo quando al 47’ Herrera gira di sinistro in porta l’assist rasoterra di Mbappé. Diciassette minuti più tardi tocca poi proprio al francese arrotondare il vantaggio su rigore e dare ulteriore sicurezza al Psg. Il Nantes avrebbe anche, poco dopo, la chance per riaprire immediatamente la contesa ma Bamba fallisce il penalty concesso per fallo di Dagba e, a questo punto, la formazione di casa risente del colpo e della fatica. Gli ospiti, infatti, anche sfruttando i cambi, non hanno alcun problema ad amministrare il risultato e chiudono addirittura in bellezza con la rete di Sarabia che all’87’ certifica l’ennesimo trionfo.

