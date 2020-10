Ligue 1: Psg scatenato, 6-1 all'Angers. Florenzi in gol

FRANCIA

Psg scatenato nell'anticipo della sesta giornata di Ligue 1. Al Parco dei Principi, i parigini vincono 6-1 contro l'Angers e salgono momentaneamente al secondo posto in classifica con 12 punti, a -1 dal Rennes capolista. Ad aprire le marcature è Alessandro Florenzi con un gran gol dopo 7 minuti, in rete anche Neymar (doppietta tra il 36’ e il 48’), Draxler (57’), Gueye (71’) e Mbappé (84’). Di Traore (52’) la rete degli ospiti.

Sembra essere davvero ripartito il Paris Saint-Germain, campione di Francia e finalista della scorsa Champions League. Al Parco dei Principi, contro l'Angers, i padroni di casa mettono le cose in chiaro già dopo 7 minuti, con la prima rete di Alessandro Florenzi con il Psg: l'ex Roma raccoglie un pallone vagante in area, controlla e trova l'incrocio dei pali, siglando l'1-0. Al 36', Neymar raddoppia, sfruttando un grande slalom di Mbappé e battendo Bernardoni. Nella ripresa, il brasiliano trova subito la doppietta sfruttando un errore di Traore e trovando il 3-0.

Proprio il difensore ivoriano, di testa, riduce le distanze al 52', ma è solo un episodio isolato: Draxler firma il poker cinque minuti dopo, poi Gueye (destro dal limite deviato al 71') e Mbappé (tap-in all'84') completano la festa del Paris Saint-Germain, che travolge l'Angers e vince la sua quarta partita di fila in Ligue 1. Con questo successo, gli uomini di Tuchel salgono momentaneamente al secondo posto in classifica a 12 punti, a -1 dal primo posto occupato dal Rennes, in attesa delle partite del weekend.