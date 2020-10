Ligue 1: Psg momentaneamente primo, 4-0 al Digione. Doppiette per Kean e Mbappé  

FRANCIA

In attesa del Lille, il Psg vola in vetta alla classifica di Ligue 1. Nell'anticipo dell'ottava giornata, i parigini battono 4-0 il Digione grazie alle doppiette di Moise Kean, in rete al 3’ al 23’, e di Kylian Mbappé, che entra e segna all'82' e all’88’. Con questo successo, gli uomini di Tuchel sono momentaneamente primi con 18 punti. Vince anche il Marsiglia di Villas-Boas: il gol di Balerdi al 54’ vale l'1-0 in casa del Lorient.

PSG-DIGIONE 4-0

La goleada del Psg al Parco dei Principi inizia dopo soli 3 minuti: Bakker si invola sulla sinistra e crossa al centro, dove Kean è pronto a firmare l'1-0 con un tocco al volo in area piccola che supera Allagbe. All'8', Neymar colpisce il palo dopo un gran controllo, sfiorando il raddoppio. Il 2-0, però, è solo rimandato, e porta ancora la firma di Kean: Neymar percorre tutta la metà campo del Digione palla al piede e serve l'ex Juventus, che a porta vuota insacca e trova la doppietta al 23'. Nella ripresa, il Digione prova a rientrare in partita, ma Balde, tutto solo davanti a Rico, conclude malamente sul fondo. Al 73', Kylian Mbappé entra al posto dell'azzurro e in sei minuti firma l'altra doppietta di serata: all’82’, il francese, servito in profondità da Neymar, entra in area, si porta il pallone sul sinistro e lo fa passare tra le gambe di Allagbe. All'88', è invece Sarabia a regalare all'ex Monaco il gol che vale il 4-0 finale e la sesta vittoria di fila del Psg. Tuchel sale a quota 18 e, in attesa di Nizza-Lille, si gode la vetta della Ligue 1.

LORIENT-MARSIGLIA 0-1

Allo Stade du Moustoir, dopo un primo tempo senza occasioni e una chance per il Lorient al ad inizio ripresa con Boisgard, la partita si decide al 54’: punizione di Thauvin, Nardi esce male e Balerdi, dalla linea di fondo, insacca di testa a porta vuota, portando in vantaggio il Marsiglia. Nel finale, gli ospiti si divorano il raddoppio ancora con Thauvin e con Ake nel finale, ma portano ugualmente a casa tre punti che valgono l'aggancio al Rennes a quota 15: il Marsiglia di Villas-Boas, aspettando il Nizza, è terzo insieme ai rossoneri.