Ligue 1: Psg incontenibile, 6-0 tennistico al Montpellier

FRANCIA

Dopo il poker al Le Havre all’esordio Luis Enrique infila la seconda vittoria consecutiva in goleada: Barcola e Dembelé ispiratissimi

© Getty Images Il Paris Saint-Germain c’è e funziona alla grande: dopo il poker al Le Havre all’esordio la squadra di Luis Enrique spazza via il Montpellier per 6-0 nella seconda giornata di Ligue 1. Al 4’ Barcola stappa la partita, con Asensio che raddoppia al 24’. L’esterno francese cala il tris al 53’ e nel giro di sette minuti arrivano il poker di Hakimi (58’) e la cinquina di Zaire-Emery (60’). Nel finale Kang-in Lee arrotonda il risultato (82’).

Un Paris Saint-Germain in formato super, 6-0 al Montpellier nella prima al Parco dei Principi. Partenza a razzo per i parigini, che in meno di cinque minuti stappano subito la partita: al 4’ Joao Neves innesca Bradley Barcola, che parte in surplace e con un destro alla Mbappé buca Lecomte sul secondo palo. La squadra di Luis Enrique è pienamente padrona del campo, e verso la metà del primo tempo sigla anche il raddoppio: ennesima discesa sulla sinistra di Barcola, cross per la sponda di Joao Neves che realizza il suo secondo assist per il 2-0 firmato da Marco Asensio. L’ex Real Madrid, Dembelé e Zaire-Emery sfiorano il tris a più riprese, ma al termine della prima frazione di gioco il tabellino segna due gol di scarto.

Il 3-0 però non tarda ad arrivare, perché al 53’ Dembelé semina il panico palla al piede, entra in area e apparecchia per la doppietta di Barcola. Gli uomini di Der Zakarian sono alle corde, e nel giro di pochissimo tempo subiscono anche il poker e la cinquina: al 58’ si iscrive all’albo dei marcatori anche l’ex Inter Hakimi, con un bel diagonale su assist di Nuno Mendes, e due minuti più tardi Dembelé sforna il suo secondo assist della gara per il 5-0 siglato da Zaire-Emery. Nel finale c’è spazio anche per il 6-0 tennistico del subentrato Kang-in Lee, che raccoglie l’invito di Hakimi e infila Lecomte sul primo palo per la sesta volta. Successo largo per il Psg, che vola a 6 punti e fa due su due in Ligue 1.