Ligue 1: poker Psg senza Messi, Pochettino a punteggio pieno

FRANCIA

I parigini, con Donnarumma titolare tra i pali, superano 4-0 il Clermont grazie a Herrera (doppietta), Mbappè e Gueye

Inarrestabile Psg in questo avvio di Ligue 1 2021/2022: pur senza Messi, i parigini superano con un facile 4-0 il neopromosso Clermont e restano primi in classifica a punteggio pieno dopo cinque giornate. Nell’esordio da titolare di Gianluigi Donnarumma tra i pali della squadra di Pochettino, sono la doppietta di Herrera e le reti di Mbappè e Gueye a regalare la vittoria ai padroni di casa. Il Clermont resta invece fermo a otto punti.

PSG-CLERMONT 4-0

Tutto facile per il Psg in casa contro il neopromosso Clermont. Pur privi di Messi, presente in tribuna al Parco dei Principi dopo essere stato impegnato con l’Argentina nella notte tra giovedì e venerdì, i parigini dilagano e si confermano un’armata schiacciasassi in questa Ligue 1 2021/2022. Nella partita che segna l’esordio da titolare di Gianluigi Donnarumma tra i pali del Psg (poco impegnato il portiere azzurro nel corso dei 90 minuti), è Herrera a prendere per mano i padroni di casa e firmare una splendida doppietta tra il 20 e il 31’. Tutto ipotecato nel primo tempo, quindi, e nella ripresa è solito Mbappè a chiudere i conti al 55’ lanciato a rete da Draxler. Otto minuti dopo il fenomeno francese si mangia il poker a tu per tu col portiere del Clermont, ma il tocco sotto va fuori. Questione di secondi, perché al 64’ Gueye mette dentro il 4-0 di testa a porta vuota. Psg primo in classifica a punteggio pieno, mentre dopo un inizio di campionato da favola il Clermont subisce la prima sconfitta in Ligue 1 della sua storia e resta a otto punti.