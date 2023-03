Ligue 1, pari-beffa per il Marsiglia, vince il Lens. Tonfo Monaco 

FRANCIA

© Getty Images Nella 27esima giornata di Ligue 1, beffa per il Marsiglia, che si fa rimontare da 2-0 a 2-2 dallo Strasburgo in due minuti. Trionfa invece 4-0 il Lens sul Clermont, grazie alla tripletta di Openda. Superato in classifica il Monaco, che cade 1-0 contro il Reims. Vittorie anche per il Tolosa con l’Angers (2-0) e per il Montpellier ad Ajaccio (1-0), mentre il Lorient batte 2-0 il Troyes. Pari e spettacolo tra Nantes e Nizza (2-2).

OLYMPIQUE MARSIGLIA-STRASBURGO 2-2

Beffa nel finale per il Marsiglia, che si fa rimontare sul 2-2 dallo Strasburgo. Al Velodrome l’atmosfera è infuocata, ma gli ospiti non si fanno intimorire. La prima occasione è proprio sui piedi di Nyamsi, che prova il tiro al volo ma trova la parata di Pau Lopez. Lo Strasburgo continua a spingere e al 29’ trova l’episodio favorevole: rosso diretto per Leonardo Balerdi e OM in dieci. Gli uomini di Tudor sono disorientati e Gameiro prova ad approfittarne, ma il suo colpo di testa non c’entra la porta. Alla ripresa cambia l’atteggiamento del Marsiglia, che prova a scuotersi con il la punizione di Malinovskyi, respinta dal portiere avversario. È il preludio al gol: al 49’ Mbemba sfrutta un tiro rimpallato da un difensore e tutto solo porta avanti i padroni di casa. Lo Strasburgo non rinuncia a giocare, tiene la palla e prova a sfruttare la superiorità numerica: Aholou entra in area, ma trova ancora una volta il pronto intervento dell’ex Roma. Al 76’, però, raddoppia l’OM: Sanchez si conquista e trasforma un calcio di rigore, tornando al gol che gli mancava da un mese. I padroni di casa potrebbero dilagare, ma Veretout spara alle stelle una punizione da ottima posizione. L’Olympique non la chiude e allora bastano due minuti allo Strasburgo per cambiare tutto: all’88’ Aholou trova un gol fortunoso in mischia; al 90’ lascia partire un sinistro bellissimo dal limite dell’area che non lascia scampo a Pau Lopez. Finisce quindi 2-2 tra Marsiglia e Strasburgo. L’OM manca l’allungo al secondo posto, scivolando a -10 dal Psg, mentre gli ospiti trovano un punto insperato ma fondamentale nella propria corsa salvezza.



CLERMONT-LENS 0-4

Goleada con vista Champions per il Lens, che batte il Clermont a domicilio 4-0. Pressano subito alti gli ospiti, che chiudono gli avversari nella propria metà campo e sfiorano il gol in apertura con Haidara, che non inquadra la porta di testa. Il Lens ci prova ancora in mischia, ma il Clermont resiste e riparte: contropiede letale condotto da Maurer, che supera il portiere ma non trova il primo gol in Ligue 1 per l’intervento provvidenziale sulla linea di un difensore. Al 30’ comincia l’Openda-show: l’attaccante belga attacca bene la profondità ed è freddo davanti al portiere nel trovare il suo decimo gol stagionale. Tre minuti ed è ancora lui a raddoppiare: brutta palla persa in uscita dai padroni di casa e rigore in movimento per Openda, che firma la sua doppietta. Non è finita: sessanta secondi ed è ancora il centravanti del Lens a sfruttare un altro clamoroso errore in impostazione degli avversari e firmare la prima tripletta della sua carriera. Nella ripresa la percussione di Fofana si spegne sul palo, ma il poker è solo rimandato: al 76’ Claude-Maurice fa centro con un bel diagonale. Finisce quindi 0-4 per il Lens, che sale a 54 punti in piena zona Champions, mentre continua la crisi casalinga del Clermont, che nel proprio stadio ha vinto una sola delle ultime otto partite, e rimane stabile a quota 34.



MONACO-REIMS 0-1

Clamoroso ko per il Monaco, che in casa perde 1-0 contro il Reims di Will Still, tecnico 30enne (tuttora senza patentino) che è imbattuto da 17 gare in Ligue 1. Ci mettono appena otto minuti i monegaschi a sbloccare il match con Ben Yedder, ma il suo gol viene annullato per fuorigioco. È ancora l’attaccante francese a provarci di testa in avvio, senza fortuna. Poi si accende Golovin, che offre una palla invitante a Malang Sarr, che spara alto. Il Monaco è in controllo del match e continua a spingere, ma deve fare i conti con l’imprecisione dei suoi attaccanti: Ben Yedder colpisce il palo da ottima posizione. Il Reims si chiude a difesa della propria porta e prova a ripartire: buona occasione per Balogun a pochi minuti dal duplice fischio. La ripresa si apre con il palo colpito da Vanderson e soprattutto con il clamoroso vantaggio degli ospiti: al 51’ Balogun è bravo a sfruttare un gran filtrante dei compagni e bucare Nubel per il suo 16° gol in Ligue 1. La reazione monegasca non si fa attendere, con Golovin e Embolo che ci provano senza riuscire a superare Diouf. Nel finale grande occasione in ripartenza per gli ospiti, ma stavolta Balogun è frettoloso nella conclusione e trova il grande intervento del portiere avversario. Finisce così a Monaco, con i padroni di casa che restano a 51 punti e vengono scavalcati dal Lens al terzo posto in classifica. Sale a 43 invece il Reims, che rilancia le proprie ambizioni europee.



NANTES-NIZZA 2-2

Pari e spettacolo tra Nantes e Nizza: finisce 2-2. Ci mettono appena cinque minuti gli ospiti a sbloccare la partita: Moffi insacca di testa su calcio d’angolo e firma il suo 15° in campionato. L’avvio è favorevole al Nizza, che crea diverse occasioni con Barkley, ma al 32’ subisce il pareggio: è Moussa Sissoko questa volta a trovare un bel colpo di testa su punizione. Sono ancora gli ospiti a partire forti a inizio ripresa, ma Barkley allarga troppo il suo tiro dal limite dell’area. Al 71’ il Nizza passa: Ndayishimiye riceve palla in area e segna con un bel rasoterra. Non è finita però: all’88’ Mohamed è il più reattivo sul cross di Joao Victor e da due passi pareggia la partita. Un punto a testa quindi per Nantes e Nizza: i padroni di casa salgono a quota 29 punti, mentre gli ospiti rimangono in zona Europa a 43.

LORIENT-TROYES 2-0

Vince 2-0 il Lorient contro il Troyes. Subito all’attacco i padroni di casa, che spingono e trovano il gol all’8’ con il bel rasoterra di Bamba Dieng in mischia. Pochi minuti e raddoppia l’attaccante del Lorient, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Stessa sorte anche per Conté, che aveva trovato l’insperato gol del pari. Nella ripresa il gioco è spezzettato, con tanti falli e qualche occasione da calcio da fermo. I padroni di casa ci provano da fuori, ma il tiro di Abergel è troppo centrale. A pochi minuti dal novantesimo il Troyes ha una grande occasione per pareggiare: Reine-Adelaide lascia partire un gran tiro dal limite ma senza inquadrare la porta. In pieno recupero, al 91’, arriva il raddoppio dei padroni di casa, con Diarra bravo a spingere in rete un pallone vagante in area avversaria. Vittoria importante per il Lorient nella corsa all’Europa, il Troyes rimane invece fermo al penultimo posto in classifica.



ANGERS-TOLOSA 0-2

Colpo del Tolosa in trasferta: 0-2 contro l’Angers. Partita fisica in avvio, con molti errori tecnici. A sbloccarla sono gli ospiti: al 37’ Desler trova il tiro vincente dopo una mischia in area dell’Angers. Reazione di nervi dei padroni di casa dopo il gol, ma El Melali spara alto dal limite dell’area. Altra doccia fredda per gli uomini di Bouhazama al 47’, quando Dallinga riceve un bel passaggio in area a fa 0-2 in diagonale. Nella ripresa c’è la reazione dei padroni di casa, che provano con nervi e intensità a riaprire la partita. El Melali protesta per un tocco sospetto in area avversaria, mentre Hountondji spara alto dal dischetto del rigore. Niente da fare però, vince il Tolosa 2-0. Gli ospiti salgono a quota 35, mentre l’Angers rimane all’ultimo posto con soli 10 punti conquistati.



AJACCIO-MONTPELLIER 0-1

Vittoria di misura del Montpellier contro l’Ajaccio: 0-1. Match equilibrato e ruvido in Corsica, dove Maoussa sfiora il vantaggio con una bella azione personale. Ci prova anche l’Ajaccio da fuori, ma Belaili non è preciso. Alla lunga viene fuori la maggiore tecnica degli ospiti, che fanno girare bene il pallone e costringono i corsi a correre a vuoto. La supremazia territoriale del Montpellier viene certificata al 68’, quando Wahi segna da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un corner. Veementi proteste dei padroni di casa per un presunto tocco di mano in area avversaria, ma l’arbitro lascia correre. La gara si innervosisce e il Montpellier controlla in palleggio, concedendo qualcosa però in contropiede. L’ultima grande occasione per i padroni di casa è proprio in ripartenza, ma in pieno recupero Leroy spreca. L’Ajaccio rimane al terzultimo posto in classifica, mentre il Montpellier sale a quota 33 punti.