Ligue 1: Nizza-Lione 2-1, doppio Dolberg stende Garcia

LIGUE 1

Nel 22esimo turno di Ligue 1 il Nizza batte 2-1 in casa il Lione e raggiunge la squadra di Rudi Garcia al sesto posto con 32 punti. Gli ospiti restano in dieci al 22' per il rosso a Marcal e subiscono l'1-0 di Dolberg (33') dopo una papera di Tatarusanu. Ekambi firma l'1-1 al 45', pochi minuti più tardi l'espulsione di Ounas ristabilisce la parità numerica in campo: a rompere quella nel punteggio ci pensa ancora Dolberg al 63'.

NIZZA-LIONE 2-1

È la rivincita immediata degli ottavi di Coppa di Francia, finiti in favore del Lione dopo un finale pirotecnico. Probabilmente lo sviluppo della partita, tra occasioni, ritmo ed episodi, risente della sfida di giovedì. Gli ospiti si fanno preferire in un avvio avaro di occasioni: ci prova solo Caqueret in due occasioni. Al 22' il primo episodio decisivo: Marcal stende appena fuori dall'area Boudaoui (che fa veramente poco per non cadere) e viene espulso. Appena 11 minuti più tardi Tatarusanu si lascia scappare un tiro che prende una traiettoria beffarda dopo la deviazione di Denayer: Dolberg punisce l'ex Fiorentina con il tap-in dell'1-0. Il Nizza legittima il vantaggio con le occasioni di Ounas, Dolberg e Claude-Maurice, al punto che sembra quasi un tiro al bersaglio. Poi, all'improvviso, Aouar supera tre uomini sulla sinistra e prova un tiro deviato da Benitez; la palla balla sulla linea, Ekambi tocca in rete e pareggia (45'). Per l'OL un pareggio inaspettato, seguito dalla parità anche numerica: Ounas - già ammonito - non trova di meglio che schiaffeggiare Marcelo in un parapiglia. Nella ripresa il Nizza sfiora la rete con un tiro deviato di Claude-Maurice e la trova al 63' ancora con Dolberg: il danese sbuca alle spalle di Marcelo e di punta trafigge Tatarusanu, su assist di Boudaoui. Il finale è totalmente di marca Lione, che flirta più volte con il pari ma le occasioni sprecate da Tete e, soprattutto, Marcelo (zuccata larga di un soffio) inchiodano Rudi Garcia a 32 punti, con Patrick Vieira che lo agguanta al sesto posto.