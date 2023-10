Ligue 1: Mbappé salva il Psg dall'harakiri, doppietta e 3-2 al Brest  

FRANCIA

I parigini volano sul 2-0 ma vengono ripresi ad inizio secondo tempo: il fenomeno di Luis Enrique decide all'89'

© Getty Images Rischia ma vince il Psg, che nella decima giornata di Ligue 1 centra il successo per 3-2 sul campo del Brest. Zaire-Emery (16') e Mbappé (28') portano Luis Enrique sul 2-0, ma Mounie (43') e Le Douaron (52') riprendono i parigini con due reti di testa. All'89', però, Kolo Muani si procura un rigore e ancora Mbappé, dopo aver sbagliato dal dischetto, segna sulla ribatutta il definitivo tris che permette ai campioni di Francia di restare a -1 dal Nizza primo.

Ci pensa il solito Kylian Mbappé a togliere le castagne dal fuoco al Psg, che batte 3-2 il Brest nella decima giornata di Ligue 1. La partita sembra mettersi subito bene per i parigini: al 16', infatti, Zaire-Emery conclude di destro dal limite trovando un gran gol e battendo Bizot. Passano dodici minuti e arriva il raddoppio del solito fenomeno francese, che segna una rete non troppo diversa da quella realizzata contro il Milan: lanciato da Lee Kang-in, entra in area e conclude di destro, con una deviazione che lo aiuta a fare 2-0. La partita sembrerebbe già indirizzata, ma al 43' Mounie accorcia le distanze impattando di testa il cross dalla destra di Lala. La situazione si ripete anche al 52', ma su calcio d'angolo battuto da Del Castillo: l'incornata è di Le Douaron, che indirizza sul secondo palo battendo un immobile Donnarumma. Luis Enrique corre ai ripari e prova a vincere inserendo Kolo Mouani e Dembélé e le mosse vengono ripagate proprio nel finale: l'ex Eintracht cade in area e provoca il rigore trasformato da Mbappé, che fa 3-2. Il Psg resiste nel finale e sale a 21 punti, restando a contatto con la vetta e a -1 dal Nizza.