Ligue 1: Mbappé regala la vittoria al Psg e il ritorno in vetta

FRANCIA

Il fuoriclasse francese entra dalla panchina e risolve una sfida difficile, complicata dal pareggio di Laborde: 2-1 per i parigini, che tornano in testa. Sorride anche il Rennes

Kylian Mbappé regala al Psg il gol vittoria contro il Nizza e torna in testa alla Ligue 1. Dopo il vantaggio di Messi su punizione (28'), i parigini vengono raggiunti all'inizio della ripresa da Laborde (47'): Galtier, ex di giornata, inserisce la stella francese e viene premiato dalla rete del 2-1 all'82'. Negli sconfitti, grande prova dell'ex Empoli Viti. Sorride anche il Rennes, che sconfigge 3-1 lo Strasburgo nell'altra gara odierna.

PSG-NIZZA 2-1

Arriva la vittoria per Christophe Galtier nella sfida al suo passato: il Nizza mette in difficoltà il PSG, ma viene sconfitto grazie a Mbappé, che sigla il 2-1 da subentrante. Ritmi bassi a Parigi, col Nizza che gioca basso e cerca di ripartire per sorprendere il PSG, che a sua volta effettua un turnover ragionato e vive sulle accelerazioni di Leo Messi. La prima chance è degli ospiti, con Donnarumma attento su un insidioso tiro-cross, poi si accende la Pulce che inizia a prendere la mira su punizione. Il primo tentativo è out di poco, il secondo è sensazionale: conclusione all'incrocio e vantaggio del PSG al 28'. L'argentino impegna Schmeichel in un'altra occasione, sfiorando il raddoppio, ma si va al riposo sull'1-0. Un risultato che non dura a lungo, visto che al 47' il Nizza pareggia: Mukiele manca l'intervento sul cross di Diop, Laborde ne approfitta e insacca la rete dell'1-1. Galtier scuote i suoi inserendo Mbappé per Ekitike ed ottiene il risultato sperato dopo mezz'ora di assedio, con almeno tre chances nitide per il PSG: la stella francese raccoglie l'assist di Mukiele e sigla il nuovo vantaggio parigino all'82'. Il finale è di pura amministrazione, per i campioni di Francia: il 2-1 odierno vale il ritorno in testa alla Ligue 1 con 25 punti, a +2 sull'OM di Tudor. Continua a faticare, invece, il Nizza con 8 punti in nove sfide: la panchina di Favre, già a rischio nella sosta, scotta...

STRASBURGO-RENNES 1-3

Continua il buon momento del Rennes, che ottiene un'importante vittoria esterna contro lo Strasburgo: finisce 3-1 per i rossoneri, trascinati da Gouiri e Kalimuendo. Gli ospiti partono meglio, ma rischiano al 18': Gameiro segna a porta vuota dopo la grande azione di Habib Diallo, ma la rete viene annullata per offside. Un brutto colpo per lo Strasburgo, che ne subisce un altro alla mezz'ora: intervento azzardato di Nyamsi su Bourigeaud ed è cartellino rosso, padroni di casa in dieci. Uno scenario che fa scatenare il Rennes: Kalimuendo sigla il vantaggio al 38' con un perfetto inserimento, Terrier centra la traversa appena prima del riposo. 1-0 al 45', e nella ripresa i Rouges et Noirs dilagano: Terrier raddoppia al 49' e Gouiri sigla il tris dopo una grande combinazione con Kalimuendo, che in precedenza aveva sfiorato la doppietta. 3-0 Rennes e gara chiusa, fino alla rete della bandiera dello Strasburgo: la sigla Habib Diallo su rigore, dopo l'intervento fuori tempo di Hamari Traoré su Gameiro. Finisce così 3-1, con l'ottima vittoria esterna del Rennes, ora quinto in classifica con 15 punti in attesa di Monaco (14) e Lione (13).