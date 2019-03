Ligue 1: Mbappé fa volare il Psg, 1-0 al Tolosa e campionato sempre più vicino

31/03/2019

TOLOSA-PSG 0-1

Per 74 minuti il Tolosa accarezza l'idea di essere la prima squadra francese a non far segnare il Paris Saint-Germain in campionato. Ma nei parigini gioca un giovane fenomeno che sembra nato per spezzare i sogni altrui. Kylian Mbappé è anche questo. Un fenomeno che a soli 20 anni va già oltre le bandiere (un tifoso locale fa invasione di campo per chiedergli una foto). Il suo gol vale il +20 sul Lilla. E il titolo adesso è lontano solo quattro punti, quando al Psg mancano nove gare da giocare.



I parigini partono con un basso voltaggio e fanno fatica a far male al 3-5-2 disegnato da Casanova. Tuchel schiera un 3-4-3 con Marquinhos centrale e Bernat nell'insolita posizione di centrocampista. Attacco con Nkunku e Choupo-Moting alle spalle di Mbappé. Partono dalla panchina Thiago Silva e Verratti (gioca Paredes), in porta c'è Areola. È proprio Mbappé a regalare la prima fiammata al match dopo un quarto d'ora: accelerazione devastante in ripartenza, tiro respinto da Reynet, il tap-in di Choupo-Moting è clamorosamente alto. Il Psg fatica a costruire dal basso e si affida o al contropiede o alle palle inattive: su una di queste troverebbe il gol con Marquinhos, ma la rete è viziata da fuorigioco e la Var annulla. Il Tolosa non rinuncia ad attaccare, Areola è bravo sia su Durmaz che su Sanogo. La partita scorre via senza particolari emozioni, Tuchel nella ripresa decide di cambiare volto alla squadra inserendo Verratti per Kurzawa e Thiago Silva per Dagba. Il Psg ne guadagna in termini di gioco. Una punizione di Paredes va di poco a lato ed è la prova generale per il gol, arrivato due minuti più tardi. Cross di Kehrer, Mbappé stoppa e dal limite dell'area scaglia un esterno destro che finisce all'angolino senza dare chances di risposta a Reynet. Per l'attaccante è il 27esimo gol in 24 presenze in questo campionato. Allargando il discorso anche alle coppe, l'ex Monaco è a quota 31 reti. Un bottino non migliorabile in Europa, ma la clamorosa eliminazione per mano del Manchester United negli ottavi di Champions League ha difatti relegato il Psg a un'altra stagione da Gulliver, gigante tra i nani e nano tra i giganti.



LE ALTRE PARTITE

Nelle altre partite del turno, grande rimonta del Lilla sul campo del Nantes. Sotto 2-0 per il rigore dell'ex Fiorentina Eysseric (55') e il colpo di testa di Coulibaly (57'), la squadra di Galtier ribalta la partita con tre reti in sei minuti: Leao al 63', Pepe su rigore al 67', e Bamba al 69'. Sempre dal dischetto, Eysseric fallisce l'occasione del 3-3, tirando alto. Il Monaco cade in casa per 1-0 contro il Caen e spreca l'occasione di chiudere i giochi per la salvezza. Decisivo il colpo di testa di Crivelli al 23': la squadra di Jardim rimane ferma a 30 punti, ma adesso il margine sulla terz'ultima, proprio il Caen, si accorcia a sette lunghezze. In coda perde anche il Dijon, per 1-0 in casa contro il Nizza. Vieira passa grazie alla rete al 60' di Lees Melou. I rossoneri, anche se misurano sempre con il bilancino le reti (solo 22 in 30 partite), sono settimi, ad appena quattro punti dal Marsiglia di Balotelli. Quinto risultato utile consecutivo (il sesto in sette partite) per l'Amiens, che pareggia 0-0 in casa contro il Bordeaux: i piccardi, sedicesimi, fanno compagnia al Monaco.