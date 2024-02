Ligue 1: Mbappé-Asensio mettono ko lo Strasburgo, Psg a +9 dal Nizza

FRANCIA

I parigini vincono 2-1 in trasferta (soffrendo) e allungano in testa alla classifica. Donnarumma decisivo

© Getty Images Il Paris Saint Germain vince l'anticipo della ventesima giornata di Ligue 1 e allunga temporaneamente a +9 sul Nizza, secondo. I parigini passano 2-1 in trasferta sul campo dello Strasburgo grazie a Mbappé, che sbaglia un rigore in avvio, sblocca il match al 31’ e assiste Asensio al 49’ per il raddoppio. Bakwa accorcia le distanze al 69', ma gli ospiti riescono a mantenere il risultato anche grazie a un'ottima prestazione di Donnarumma.

Avvio difficile per la capolista, che dopo pochi secondi si crea la chance per il vantaggio con Dion, ma Donnarumma è prodigioso nell'intervento e nega la rete ai padroni di casa. Al 6’ la formazione allenata da Luis Enrique può andare avanti nel punteggio grazie ad un calcio di rigore assegnato per un fallo di Perrin su Kolo Muani, ma Bellaarouch (al debutto) ipnotizza Mbappé dagli undici metri. Il francese si riscatta alla mezz'ora, quando proprio su un errore in impostazione del portiere riceve da Asensio e deposita in rete lo 0-1.

Al 49’ Kylian restituisce il favore all'ex Real in contropiede, con un passaggio d'esterno che libera per il raddoppio lo spagnolo. Dopo venti minuti Bakwa riapre la sfida su cross di Angelo e il portiere italiano risulta ancora provvidenziale in segutio, quando nega a Diarra ed Emegha il pareggio con un doppio intervento. Bakwa e Sylla sprecano clamorosamente nel finale due palle del 2-2 e il match termina con la vittoria dei parigini, che scappano a +9 dal Nizza secondo, mentre la squadra allenata da Vieira resta a 25 punti.

RISULTATI E CLASSIFICHE