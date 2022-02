Ligue 1: Marsiglia ko col Clermont, Nizza a -1 dal secondo posto

LIGUE 1

L'OM perde 2-0 in casa, decidono Bayo e Allevinah. Galtier batte l'Angers con Justin Kluivert e si avvicina a Sampaoli

Clamoroso ko interno del Marsiglia, che nella venticinquesima giornata di Ligue 1 perde 2-0 al Velodrome contro il Clermont: decidono i gol di Bayo (13') e Allevinah (84'). La formazione di Sampaoli ha ora solo un punto di vantaggio sul terzo posto del Nizza di Galtier, che supera 1-0 l'Angers grazie a Justin Kluivert (19'). Poker del Rennes (4-1) al Troyes, pareggiano Strasburgo (2-2 col St. Etienne) e Monaco (1-1 sul campo del Bordeaux). Getty Images

MARSIGLIA-CLERMONT 0-2

Incredibile ko del Marsiglia, che perde 2-0 in casa contro il neopromosso Clermont. A sorpresa, a passare in vantaggio sono gli ospiti: al 13', infatti, Zedadka scatta sul filo del fuorigioco, se ne va sulla destra e mette al centro per Bayo, che con un fulminante destro batte Pau Lopez nonostante il disturbo del compagno di squadra Rashani. L'OM prova a rispondere, ma Under viene murato prima da Zedadka, poi da Djoco. Al 38', Guendouzi viene fermato in area, poi il destro di Payet viene respinto dal portiere ospite e non arriva il rigore per la formazione di Sampaoli. Nella ripresa, Djoco ferma ancora i padroni di casa deviando i sinistri di Rongier e Under. Parate decisive, perché all'84' arriva addirittura il 2-0: calcio d'angolo di Berthomier e colpo di testa vincente di Allevinah, entrato al 69' al posto di Da Cunha. Finisce 0-2: il Marsiglia perde e resta a -13 dal Psg. A preoccupare di più, però, è il Nizza, ora terzo ma soltanto ad un punto di distanza. Successo a dir poco fondamentale, invece, per il Clermont, che sale a 27 punti e si porta a +6 sulla zona retrocessione.

NIZZA-ANGERS 1-0

Il Nizza allunga al terzo posto in solitaria battendo 1-0 l'Angers (al quarto ko di fila) e staccando ulteriormente lo Strasburgo, confermandosi in zona Champions. A decidere il match è la rete del solito Justin Kluivert, che al 19' impatta al volo su assist di Bard. Nonostante due reti annullate per fuorigioco a Thuram e Delort, la formazione di Galtier resiste e porta a casa tre punti fondamentali per restare in corsa per l'Europa che conta e avvicinare il secondo posto del Marsiglia, lontano ora soltanto un punto. L'Angers, invece, resta a quota 29, a distanza di sicurezza dalla zona calda della classifica.

ST. ETIENNE-STRASBURGO 2-2

Solo 2-2 in casa del St. Etienne per lo Strasburgo, che scivola a -3 dalla zona Champions. Succede tutto nel primo tempo: Boudebouz porta in vantaggio i padroni di casa dopo 4 minuti, poi Diallo (21') e Perrin (30') firmano la rimonta ospite. Il definitivo pareggio lo trova Khazri al 34': inutili gli assalti nella ripresa. Con questo pareggio, lo Strasburgo sale a 42 punti, tre in meno rispetto al Nizza terzo. Dopo tre successi di fila, invece, il St. Etienne sale a quota 22 e stacca il Lorient, abbandonando momentaneamente un'infuocata zona retrocessione.

BORDEAUX-MONACO 1-1

Un 1-1 con rimpianto per il Bordeaux, che sopra di un gol e di un uomo si fa raggiungere nella ripresa dal Monaco. I girondini passano a metà primo tempo con il sinistro in area di Oudin, poi Tchouameni incassa due gialli in sei minuti (tra il 28' e il 34') e lascia il club del Principato in dieci. I padroni di casa sembrano in controllo, poi al 67' arriva lo sfortunato autogol di Marcelo. Punto preziosissimo per la formazione di Clement, che si porta a 38 punti e resta a contatto con la zona Europa, mentre il Bordeaux resta ultimo a quota 21 insieme a Metz, Lorient e Troyes e spreca una vittoria che poteva valere la momentanea salvezza.

RENNES-TROYES 4-1

Poker del Rennes, che si prende il quinto posto in solitaria e stacca il Monaco grazie al 4-1 rifilato al Troyes. Al 20', è già 2-0 grazie alla doppietta di Guirassy, poi Ugbo prova a rimettere in corsa gli ospiti. La formazione di Genesio soffre fino al 75', poi chiude i giochi con Terrier e, all'87', cala il poker con il rigore di Laborde provocato dalla trattenuta di Salmier. Il Troyes resta a quota 21 e subisce l'aggancio di Metz e Bordeaux.

LORIENT-MONTPELLIER 0-1

Colpo esterno del Montpellier, che passa 1-0 in casa del Lorient. Dopo un primo tempo senza reti, a decidere il match è il gol al 56' di Savanier, che fulmina Dreyer e regala tre punti fondamentali alla formazione di Dall'Oglio, a quota 37 e vicinissima al quinto posto del Rennes. Per il Lorient arriva invece il dodicesimo ko: anche gli uomini di Pellissier sono a quota 21 nel poker di squadre all'ultimo posto in classifica.

REIMS-BREST 1-1

Finisce 1-1, invece, tra Reims e Brest, un pari che in sostanza accontenta entrambe le squadre, rispettivamente a +11 e a +7 sulla zona retrocessione. I rimpianti, però, sono tutti per gli uomini di Der Zakarian che, pur passando in svantaggio al 4' dopo la rete di Faes, rispondono al 34' con l'ex Inter Satriano, poi falliscono al 53' un rigore con Belaili, ipnotizzato dal dischetto da Rajkovic. Il Reims si vede invece annullare un gol a van Bergen per fuorigioco: l'1-1 resiste fino al triple fischio di chiusura del match.