Ligue 1: Lucas Hernandez e Mbappé mandano il Psg a +14

FRANCIA

I parigini fanno turnover, con Kylian inizialmente in panchina, ma dopo aver sofferto nel primo tempo sconfiggono 2-0 il Nantes: è allungo sul Nizza, che viene avvicinato dal Lille

© Getty Images La 22a giornata della Ligue 1 è quella dell'allungo del Psg, che mette una serissima ipoteca sul titolo col 2-0 sul Nantes: ecco infatti il +14 sul Nizza, sconfitto ieri dal Lione. Luis Enrique inserisce Mbappé solo dopo la rete di Lucas Hernandez, che sblocca una gara complicata al 60': Kylian entra, si procura un rigore e lo trasforma al 77'. Nell'altro match, il Lille batte 3-0 il Le Havre nel segno di David (tripletta) e sale al terzo posto.

NANTES-PSG 0-2

Il Psg si conferma in grandissima forma e non spreca l'occasione di piazzare quello che potrebbe rivelarsi l'allungo decisivo sul Nizza: il 2-0 sul Nantes vale infatti il +14 sul secondo posto. Luis Enrique attua il turnover dopo la vittoria sulla Real Sociedad: non figurano nella formazione iniziale Hakimi, Dembelé e Mbappé, che parte dalla panchina nel primo match dopo la comunicazione del suo addio a parametro zero. Il Psg spinge in avvio, con Barcola ad impegnare Descamps, poi avvolge il Nantes col possesso palla: gli ospiti toccano l'84%, ma non riescono a rendersi pericolosi. I canarini, di contro, sono efficaci e pericolosi nelle ripartenze e vivono un primo tempo ricco d'emozioni. Nel secondo minuto di recupero Donnarumma devia il tiro di Mohamed e, sul prosieguo dell'azione, Marquinhos evita il colpo a botta sicura di Cozza. Passa un giro d'orologio e il Nantes si vede annullare il vantaggio: decisivo l'offside di Chirivella a inizio azione, che cancella la rete di Pallois. Nella ripresa il difensore sfiora ancora il gol e poi, al 60', il Psg passa: è Lucas Hernandez a sbloccarla da 25m, complice la deviazione di Sissoko che spiazza il portiere. Entrano Hakimi, Dembelé e Mbappé, che è subito decisivo: il numero 7, con la fascia da capitano, si guadagna un rigore e lo trasforma al 77' per il 2-0. Salgono così a 21 le sue reti in Ligue 1, ma il Nantes non molla: Chirivella impegna Donnarumma e sfiora il gol della bandiera. Nel finale il Psg controlla e blinda il successo per 2-0: Luis Enrique e i suoi salgono a 53 punti, +14 sul Nizza (39) e +15 sul duo Lille-Monaco (38). Si ferma a quota 22 il Nantes, a +3 sulla zona-retrocessione.

LILLE-LE HAVRE 3-0

Dopo la sconfitta col Psg, riparte subito il cammino del Lille. I Dogues sconfiggono 3-0 il Le Havre nel segno di Jonathan David, che indirizza e decide il match con una tripletta. Maggior intraprendenza per gli ospiti nei primi minuti, con Alexsandro che rischia di causare la rete di Grandsir per il Le Havre. Il Lille però la sblocca al 13', col tocco in tap-in di David dopo la parata di Desmas sul colpo di testa di Yoro, e non si volta più indietro. Benjamin André sfiora il raddoppio e David a sua volta viene fermato da Desmas nel tentativo di siglare la doppietta, che arriva al 44': uno contro uno vinto dal canadese e raddoppio per il Lille. Nella ripresa il Le Havre prova a reagire e accorciare le distanze, ma al 49' ecco il tris di David che chiude definitivamente i giochi. L'ex Gent sale a 11 gol in Ligue 1, agganciando Ben Yedder (Monaco) e Lacazette (Lione) al secondo posto nella classifica marcatori, ma non è finita qui. Appena prima di lasciare il posto a Yazici, l'attaccante sfiora infatti il poker, venendo fermato da Desmas. Il Lille domina fino ai minuti finali e torna sul podio della Ligue 1, agganciando il Monaco al terzo posto con 38 punti: ora il Nizza, secondo e sconfitto ieri dal Lione, dista una sola lunghezza. Quota 24 punti invece per il Le Havre, che resta in 12a posizione a +5 sulle terzultime (con una gara in più).