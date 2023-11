Ligue 1: Skelly Alvero salva Grosso, è 1-1 tra Lione e Metz

francia

L'OL trema per qualche minuto, dopo la rete di Ablie Jallow, poi reagisce ed evita il ko in una gara già decisiva: permane dunque il -6 dalla terzultima, con un match da recuperare

Lione, prima partita per Fabio Grosso dopo l'aggressione





© Getty Images 1 di 4 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Non torna il sereno sull'Olympique Lione di Fabio Grosso, ma al tempo stesso non cala il sipario. La gara contro il Metz era già decisiva per l'OL, visto che vincendo gli avversari avrebbero scavato un solco enorme sulla formazione di Fabio Grosso, e termina 1-1. Ablie Jallow fa tremare i padroni di casa al 77', poi ecco il pari di Skelly Alvero (84') a salvare il Lione, che resta ultimo (con quattro punti) a -6 dal Metz terzultimo.

OLYMPIQUE LIONE-METZ 1-1

Dopo qualche minuto in apnea, torna il sereno per l'Olympique Lione di Fabio Grosso, che evita una sconfitta che comprometterebbe (quasi) del tutto la sua Ligue 1: è 1-1 col Metz e resta una speranza per i padroni di casa. Grosso non schiera Cherki e lo squalificato Tolisso, ma i suoi partono bene e si costruiscono un'occasione dopo soli trentacinque secondi con Mama Baldé. Risponde Oukidja, che alza bandiera bianca dopo un quarto d'ora in seguito a uno scontro con lo stesso ex Troyes: subentra Dietsch, ex Seraing, ed è cambio di portiere per il Metz. Sono proprio gli ospiti a comandare la partita e rendersi costantemente pericolosi con le sfuriate di Elisor, che agisce quasi da falso nueve ispirando i compagni. Trema due volte il Lione, con Lopes doppiamente decisivo e miracoloso su Jallow nel finale di tempo. L'ultima chance arriva nel recupero, con Diawara a sprecare il possibile vantaggio del Lione. Si va al riposo sullo 0-0, che viene subito messo a rischio da Lacazette: salva Dietsch con un grande intervento sulla linea. Il Metz si fa vedere con Lamine Camara e al 77' passa: Ablie Jallow colpisce dal limite e il suo tiro sbatte sul palo, per poi terminare in rete. La reazione del Lione, anche grazie ai cambi offensivi di Grosso, è immediata e dopo sette minuti ecco il pari. Lo firma Skelly Alvero con un rasoterra chirurgico dal limite, che non lascia scampo al portiere per l'1-1 all'84'. L'assedio finale del Lione non ha esito, con l'OL che pareggia e sale a quattro punti dopo 11 giornate. Grosso resta a sei punti dal terzultimo posto del Metz (10), che vorrebbe dire play-out. E mantiene la speranza.

