Ligue 1: Nizza fermato sullo 0-0, Psg a +8. Lacazette piega il Marsiglia

Gli uomini di Gattuso perdono 1-0 col Lione, mentre il Brest ferma i rossoneri. 4-0 del Lille, ora quarto

© Getty Images La ventesima giornata di Ligue 1 sancisce la fuga del Psg, che dopo la vittoria di venerdì sullo Strasburgo e lo 0-0 tra Brest e Nizza si trova a +8 dai rossoneri. Il Marsiglia perde 1-0 in casa del Lione: decide Lacazette. Aggancio al quarto posto per il Lille di Fonseca (4-0 al Clermont con doppietta di David), il Monaco impatta 1-1 con il Le Havre. Vittorie esterne in zona salvezza per Tolosa (3-2 al Reims) e Lorient (2-1 al Metz).





LIONE-MARSIGLIA 1-0

Il match si apre con la giocata folle di Harit, che cerca la porta da centrocampo e colpisce una clamorosa traversa. L'equilibrio della prima frazione si sblocca al 37’ con la rete di Lacazette, con l'attaccante che cinque minuti dopo si vede negare la doppietta dal palo. Gli uomini di Gattuso non riescono a produrre le occasioni sperate e vengono salvati da Pau Lopez (su Gift Orban e Nuamah), non riuscendo a produrre la chance per cambiare il punteggio. Il Lione sale così a +3 dalla zona rossa, mentre il Marsiglia resta ottavo a tre punti dalla zona europea.

BREST-NIZZA 0-0

Partita senza reti tra la terza e la seconda della classifica, che restano distanziate di tre punti e permettono al Psg di andare a +8 dai rossoneri. Il più pericoloso della prima parte di gara risulta essere l'ex Empoli Satriano, che riesce ad insidiare Bulka in due diverse occasioni. Mounié e Guessand cercano di sbloccare la partita con le loro conclusioni nella ripresa, ma il punteggio non cambia fino al fischio finale.

MONACO-LE HAVRE 1-1

Frena a sorpresa il Monaco, che perde un’ottima occasione con lo stop interno rimediato contro il Le Havre. Dopo un primo tempo buono ma senza particolare incisività in avanti ci pensa il solito Ben Yedder a siglare il vantaggio monegasco al 63’, ma nemmeno due minuti l’autorete di Fofana sugli sviluppi di un calcio di punizione ristabilisce la parità, che rimane fino al fischio finale anche grazie agli interventi provvidenziali del portiere avversario Desmas sul capitano dei padroni di casa e soprattutto su Ouattara. Diventano quindi 35 i punti in classifica del team allenato da Hutter, mentre sale a 24 la formazione ospite.

LILLE-CLERMONT 4-0

Vittoria roboante della squadra allenata da Fonseca, che chiude la pratica contro il fanalino di coda Clermont già nel primo tempo e si proietta al quarto posto in classifica, agganciando il Monaco. Dopo 10’ ci pensa Jonathan David a portare avanti i suoi con un destro ben indirizzato sull’assist di Gomes, mentre tre minuti dopo l’ex Napoli Ounas colpisce il palo con un diagonale mancino in contropiede. André firma il raddoppio con un colpo di testa da corner al 24’ ed è ancora l’attaccante canadese a timbrare invece il tris con una conclusione dalla distanza al 38’. Due minuti dopo Zhegrova, con un altro tiro da fuori area, cala addirittura il 4-0 che chiude di fatto la partita. Il Lille sfiora ripetutamente il pokerissimo nella seconda frazione poi, ma Diaw riesce ad evitare ai suoi un passivo più pesante.

REIMS-TOLOSA 2-3

Colpo esterno del Tolosa, che trionfa contro una delle sorprese del girone d’andata del campionato ed allunga sulla zona rossa. Grande primo tempo degli uomini di Still, che passano con l’incornata di Mawissa sugli sviluppi di corner dopo 11’, raddoppiano in ripartenza con Babicka alla mezz’ora e calano il tris nel recupero con il calcio di rigore trasformato da Dallinga. In avvio di ripresa Teuma riapre il match con la solita conclusione vincente dalla distanza, la traversa nega la doppietta a Dallinga subito dopo ed al 91’ Akieme spaventa gli ospiti siglando il 2-3, che non basta però per evitare la sconfitta al Reims, fermo a 30 punti, dieci in più degli avversari.

METZ-LORIENT 1-2

Importantissima vittoria esterna del Lorient, che aggancia il Metz a quota sedici e si avvicina alla zona salvezza. Bamba apre le marcatura al 19’, ma subito dopo arriva la risposta dei padroni di casa con Zé, che livella nuovamente il punteggio. Il gol decisivo porta la firma dell’ex Catanzaro Katseris, che ribadisce in rete da pochi passi e regala un successo cruciale alla sua nuova squadra.



