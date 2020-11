Ligue 1: Lille fermato dal Lione, il Psg è solo in vetta

FRANCIA

Nella nona giornata di Ligue 1, il Lille non va oltre l'1-1 in casa con il Lione e regala al Psg la vetta solitaria del campionato. La squadra di Galtier, prossima avversaria del Milan in Europa League, la sblocca con Bamba (22’), poi incassa l'autogol di Celik (41’) e, nonostante il rosso a Marcelo nella ripresa, non trova il gol vittoria. Monaco e Nizza dilagano contro Bordeaux (4-0) e Angers (3-0), St. Etienne battuto in casa dal Montpellier.



LILLE-LIONE 1-1

L'avvio di match è favorevole al Lille. Gli uomini di Galtier, prossimi avversari del Milan in Europa League, rischiano prima di passare in svantaggio, con Maignan bravo ad evitare il gol di Kadewere, poi trovano l'1-0 al 22': Burak Yilmaz protegge palla e serve Bamba, che dal limite dell'area trova l'angolino basso con un destro preciso e angolato. Al 41', però, arriva il pareggio del Lione: Aouar controlla in area e conclude di destro, Celik devia involontariamente il tiro e batte Maignan, provocando una sfortunata autorete. Nel secondo tempo, Marcelo, già ammonito, interviene duramente su Ekambi e lascia gli uomini di Garcia in dieci. Il Lille, allora, si riversa in avanti a caccia del 2-1 ancora, ma Bamba viene murato da Lopes. Il forcing finale non regala il gol della vittoria ai padroni di casa, che cedono la vetta della Ligue 1 al Psg e scivolano al secondo posto, a -2 dai parigini e a +1 sul Rennes terzo.

ST. ETIENNE-MONTPELLIER 0-1

Crolla in casa il St. Etienne, che perde 1-0 contro il Montpellier. Avvio totalmente a favore degli ospiti: al 14', Mavididi conquista il pallone al limite dell'area e con il destro fulmina Moulin. Gli ospiti sfiorano anche il raddoppio con il palo colpito di testa da Laborde. Gli uomini di Puel hanno la grande chance di pareggiare al 66', ma Aouchiche, solo in area, calcia alto sopra la traversa. Per il St. Etienne è crisi nera: quinta sconfitta di fila e tredicesimo posto con 10 punti.

ANGERS-NIZZA 0-3

Netto successo in trasferta per il Nizza, che dopo 23 minuti è già sul 2-0. La prima rete la mette a segno Rony Lopes, che al 12' riceve in area da Dante insacca. Il raddoppio lo firma invece Lees Melou, che trasforma un calcio di rigore fischiato per fallo di Bernardoni in uscita su Reine-Adelaide. Il tris arriva invece al 77' con il tap-in sulla linea di porta di Boudaoui, che chiude la partita e regala, in attesa del Marsiglia, il quarto posto al Nizza.

DIGIONE-LORIENT 0-0

Finisce senza reti la sfida tra Digione e Lorient. Dopo un primo tempo senza occasioni da gol, sono gli ospiti a sprecare la più grande opportunità di tutto il match: al 57', Allagbe travolge Lauriente in area, ma Wissa sbaglia il calcio di rigore calciando sul palo. Con questo pareggio, il Lorient agguanta in classifica Reims, Nantes e Nimes ad 8 punti, sempre ultimo invece il Digione a quota 3.

NIMES-METZ 0-1

Succede tutto nel primo tempo tra Nimes e Metz. Al 15', Maiga serve con un gran filtrante Gueye, che supera Reynet e deposita a porta vuota. Al 44', però, gli ospiti rimangono in dieci: Udol travolge da dietro Kone e rimedia l'espulsione. Ci pensa poi Oukdija, nella ripresa, a murare le conclusioni di Aribi e a garantire tre punti preziosissimi al Metz, che sale a quota 14, a tre lunghezze dalla zona Champions.

REIMS-STRASBURGO 2-1

All'Auguste-Delaune, il Reims vince grazie a due reti in quattro minuti: al 22', Kamara realizza uno sfortunato autogol deviando con la nuca la punizione stampata sul palo da Cafaro. Al 26', arriva invece il raddoppio, con Faes a firmare il 2-0 grazie al colpo di testa su calcio d'angolo battuto da Berisha. Quattro minuti dopo, Mbuku stende Bellegarde in area e Ajorque, dal dischetto, accorcia le distanze per lo Strasburgo, che non riesce però a trovare il pari nella ripresa.

MONACO-BORDEAUX 4-0

Vince il Monaco, che dilaga contro il Bordeaux. Dopo 31 minuti, infatti, gli uomini di Kovac sono già sul 3-0. Al 28', Ben Yedder segna su calcio di rigore causato da un fallo di mano di Pablo. Allo scoccare della mezz'ora, invece, Gelson Martins deposita in rete in spaccata dopo un tiro cross di Aguilar. Un minuto dopo, arriva il terzo gol, con Volland che raccoglie un preciso cross di Ben Yedder e insacca di testa. Nella ripresa, è ancora Volland a firmare il poker con un tap-in su assist di Gelson Martins.