Ligue 1, Kean distribuisce cibo ai senzatetto di Parigi

IL GOL Più BELLO

L'attaccante del Psg ha approfittato della domenica di riposo per andare a Porte de la Chapelle insieme ad un gruppo di amici: “Scacciare la sofferenza”

“Scacciare la sofferenza”. Con questo obiettivo ben chiaro in testa, Moise Kean ha fatto tappa in compagnia di alcuni amici a Port de la Chapelle, a nord di Parigi, per distribuire cibo ai migranti e senzatetto della capitale francese. In Francia l’attaccante azzurro, protagonista in maglia Psg della stagione più prolifica della sua giovane carriera, ha trovato la giusta dimensione crescendo anche come uomo e a Parigi sono già tutti pazzi di lui.

Il giorno dopo la partita di Ligue 1 contro il Lens, e a due giorni dal ritorno della semifinale di Champions League a Manchester contro il City, Kean ha approfittato della domenica di riposo e accompagnato da amici, come ha testimoniato lui stesso sul proprio profilo Instagram, si è presentato con delle borse piene di cibo per i senzatetto, che sono ancora numerosissimi in quella zona della capitale francese. Tra i tanti messaggi di complimenti per il gesto di Kean, anche quelli del suo ex compagno nella Juve Blaise Matuidi e dell'ex romanista Justin Kluivert.

Vedi anche Champions League Manchester City-Paris Saint Germain in diretta su Canale 5 e in streaming sul nostro sito