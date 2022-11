Ligue 1: il Psg travolge 5-0 l'Auxerre e torna a +5

FRANCIA

I parigini sbloccano al 10' con Mbappé, poi vanno a segno Soler, Hakimi, Sanches ed Ekitike

© Getty Images Pronta risposta del Psg in Ligue 1: i parigini travolgono 5-0 l'Auxerre e tornano a +5 sul secondo posto del Lens. Al 10' è già 1-0 grazie alla deviazione di Mbappé su assist di uno scatenato Nuno Mendes, che al 50' regala a Soler il pallone del raddoppio. Sei minuti dopo, Hakimi segna in contropiede e chiude i giochi, poi Sanches (80') ed Ekitike (83') arrotondano il risultato: quinta vittoria di fila per la formazione di Galtier.

Il Psg non si fa condizionare dalla pressione del Lens e travolge 5-0 l'Auxerre: tornerà dopo i Mondiali con 5 punti di vantaggio sul secondo posto in Ligue 1. Al Parco dei Principi, la partita si sblocca già al 10': Messi serve Mendes sulla sinistra, cross di prima intenzione e deviazione con la gamba destra di Mbappé, che insacca. Gli ospiti non restano a guardare e Niang col sinistro trova la risposta attenta di Donnarumma sul suo palo. Nella ripresa, al 50', ecco il raddoppio: sulla sinistra sfonda ancora uno scatenato Mendes, cross al centro e Soler, di testa, mette sul secondo palo firmando il 2-0. La partita si chiude virtualmente sei minuti dopo, quando i parigini ripartono da corner in favore degli ospiti: Soler lancia Hakimi, che si invola verso la porta e batte Costil in uscita disperata. Archiviati i tre punti, Galtier richiama Messi, Neymar, Sergio Ramos e Soler, inserendo Renato Sanches, Sarabia, Ekitike e Kimpembe. Proprio il portoghese firma il 4-0 dopo un'azione insistita all'81', mentre tre minuti dopo il classe 2002 sigla il definitivo 5-0. I parigini ricominceranno dopo Qatar 2022 ancora al Parco dei Principi contro lo Strasburgo, mentre l'Auxerre, che resta a 13 punti, ospiterà il Monaco.