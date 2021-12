Ligue 1: il Psg si salva nel finale, crolla il Marsiglia, vince il Lille

FRANCIA

Per i parigini 1-1 a Lens in pieno recupero, l’Olympique perde in casa 2-1 col Brest

Battuta d’arresto del Psg nella diciassettesima giornata della Ligue 1: gli uomini di Pochettino si salvano a Lens raggiungendo l’1-1 soltanto in pieno recupero con Wijnaldum. È il secondo pari di fila per i parigini, che restano comunque saldi al primo posto in classifica. Cade il Marsiglia, che perde 2-1 in casa contro un Brest in grande forma e perde l’occasione di avvicinare la capolista. Vince invece il Lille 2-1 sul Troyes.

LENS-PSG 1-1

Piccolo passo falso del Psg che si salva solo all’ultimo respiro in casa del Lens ma resta comunque ben saldo al primo posto in classifica a +13 sul Marsiglia secondo (ma con una partita in meno). I parigini hanno quindi un vantaggio molto rassicurante in classifica ma confermano la fatica di gioco mostrata soprattutto di recente e così, dopo il pari casalingo con il Nizza, arriva il secondo pari in Alta Francia per un totale di due punti in due partite. Contro il Lens, Pochettino lascia Donnarumma e Mbappè in panchina ma il tridente argentino Messi-Icardi-Di Maria non punge. Anzi è il Lens a fare la partita e a colpire al 62’ con Fofana, centrocampista alla quarta rete in Ligue 1. A questo punto entra Mbappè e la musica cambia, è proprio il francese a firmare l’assist per Wijnaldum al 92’ e per l’ennesima volta in questa stagione Pochettino raddrizza l’incontro a tempo scaduto.

LILLE-TROYES 2-1

Avvicinano la zona Europa i campioni di Francia in carica grazie al successo nel finale in rimonta sul Troyes, che dal canto suo torna nelle zone basse della classifica. Il Lille va infatti in svantaggio dopo appena sei minuti con Dingome, ma nella ripresa l’ingresso di David cambia la partita: è il terzo minuto del secondo tempo quando l’attaccante canadese classe 2000 firma l’1-1, poi arriva pure la fortuna ad aiutare i padroni di casa che siglano il 2-1 grazie all’autogol di Giraudon.

MARSIGLIA-BREST 1-2

Brutta caduta interna del Marsiglia che si fa rimontare dal Brest e vede allontanarsi sempre più le possibilità di attaccare la vetta della classifica. Gli uomini di Sampaoli perdono infatti una grande occasione di avvicinarsi al Psg, considerando anche la partita da recuperare rispetto ai parigini. Il Brest, invece, conferma il momento d’oro e infila la sesta vittoria di fila in campionato che vale il sesto posto. Sembra tutto facile per il Marsiglia grazie al vantaggio di Gerson al 29’, ma nella ripresa gli ospiti si scatenano e prima pareggiano con Faivre al 53’ e poi completano la rimonta con Honorat al 70’. Un uno-due che stende i padroni di casa.