Ligue 1: il Psg sbanca Nizza 3-0

FRANCIA

Secondo successo di fila in Ligue 1 per il Psg dopo il pessimo inizio di campionato. La formazione di Tuchel si sbarazza in trasferta del Nizza, battuto 3-0. Mbappé si conquista e trasforma il rigore che sblocca la situazione al 38’; allo scadere del primo tempo Di Maria ribadisce in rete una corta respinta del portiere avversario su una conclusione dell’attaccante francese, mentre nella ripresa Marquinhos chiude i conti con un colpo di testa.

Dopo la sofferta vittoria in casa contro il Metz, il Psg trova un secondo successo consecutivo in campionato decisamente più convincente e aggancia a quota 6 punti in classifica proprio il Nizza.

Un’accelerazione di Mbappé consente a quest’ultimo di lasciare sul posto Atar prima di essere fermato, però, dalla puntuale scivolata di Pelmard. Il Nizza comunque si fa vedere e al 16’ Schneiderlin conclude dalla distanza con un destro potente che viene respinto bene da Keylor Navas. Nel frattempo gli ospiti sono costretti a effettuare subito una sostituzione per via dell’infortunio di Gueye; al suo posto entra Herrera.

Il Psg cresce e sfiora il vantaggio prima con Mbappé (tiro alto) e poi con una conclusione debole di Verratti su sponda di Florenzi. Il vantaggio degli uomini di Tuchel è però solo rinviato al 38’: scatto dalla sinistra di Mbappé, atterrato in area avversaria da Thuram-Ulien. Dal dischetto si presenta proprio l’attaccante francese che trasforma il rigore sotto la traversa.

Poco prima dell’intervallo, dopo un palo di Herrera, i parigini raddoppiano: azione personale meravigliosa di Mbappé, il cui tiro da fuori area viene respinto corto da Benitez prima del tap-in vincente di Di Maria. Il Nizza riparte bene in avvio di secondo tempo con un colpo di testa di Gouiri fuori di poco. I padroni di casa meriterebbero quantomeno di riaprire il match, perché al 54’ Atal impegna seriamente Navas, il quale devia in angolo con la punta delle dita il suo sinistro potente. Il Psg esce dal proprio guscio: Icardi colpisce un palo clamoroso e al 66’ arriva il tris definitivo: punizione dalla destra perfettamente pennellata col mancino da Di Maria e colpo di testa vincente di Marquinhos. Il match, di fatto, si chiude qua.