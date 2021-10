Ligue 1: il Psg ribalta 2-1 il Lille al 90’ e allunga a +10

FRANCIA

Ottimo primo tempo dei campioni di Francia, che passano in vantaggio con David: poi la rimonta firmata Marquinhos e Di Maria

L’anticipo della dodicesima giornata di Ligue 1 vede il Psg vincere 2-1 nel finale contro il Lille in rimonta, nella sfida che vedeva scontrarsi al Parco dei Principi la prima e la seconda dello scorso campionato. Ospiti che sbloccano il risultato al 31’ sull’asse Ylmaz-David, con il canadese che appoggia in rete l’assist del turco. Tuttavia, prima Marquinhos pareggia i conti al 75’, su assist di Di Maria, poi quest’ultimo sigla il successo al 90’. Getty Images

Il Psg fa festa nel finale contro il Lille e allunga in testa a +10 sul Lens secondo. Sconfitta bruciante per i campioni di Franca in carica (ora addirittura a -16 dalla vetta) che sicuramente avrebbero meritato qualcosa in più visto la tante occasioni da gol create.

Dopo nemmeno tre minuti Donnarumma, tornato titolare tra i pali, deve già compiere una grandissima parata: Kimpembe esce in maniera sconsiderata e Burak Ylmaz ha la palla gol di sinistro, ma Gigio è super nella respinta in corner. Al 15’ lo stesso Yilmaz trova spazio sulla destra e serve in area David, il cui tiro di piatto di prima intenzione termina a lato di poco. Ospiti, poi, meritatamente in vantaggio alla mezz’ora proprio sull’asse turco-canadese: Ylmaz dalla fascia sinistra si accentra, entra in area dove appoggia in mezzo mette rasoterra per David che di interno destro la mette dentro. Nel finale di tempo i parigini sfiorano il pari, quando Wijnaldum manda in porta Di Maria, il quale da posizione leggermente defilata spedisce a lato.

A inizio ripresa Pochettino inserisce Icardi per Messi, vittima di un problema muscolare, ma il Psg rischia lo 0-2: Donnarumma respinge però coi piedi su David e, sulla ribattuta, Ylmaz viene ben tenuto da Kimpembe, che s’immola e salva tutto. Lo stesso David si divora un gol che sembrava ormai fatto, sparando clamorosamente alto da posizione ravvicinata. Il Psg risponde con il sinistro di Di Maria dalla distanza respinto in tuffo da Grbic. L’ingresso di Icardi dà certamente qualcosa in più ai vicecampioni di Francia, i quali agguantano il pari a 15’ dalla fine: Marquinhos riceve in area il cioccolatino confezionato sulla sinistra da Di Maria e insacca con il destro. A pochissimi istanti dal 90’, ecco infine arrivare il gol vittoria proprio del Fideo: Di Maria scambia al limite con Neymar e con un sinistro chirurgico piazza il pallone all’angolino. Pochettino è sempre più capolista della Ligue 1.