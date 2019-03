Ligue 1: il Psg non tradisce: 4-0 a Digione, + 17 su Lille

12/03/2019

Il Psg prova a mettersi definitivamente alle spalle la cocente delusione del ko con il Manchester United e, in un martedì di Champions League, mostra i muscoli abbattendo il malcapitato Digione nel recupero della 18.esima giornata, match che non si era disputato il 15 dicembre scorso per le proteste dei gilet gialli. E se la capolista vola a +17 sul Lille secondo, i rossi della Borgogna sono sempre più nei guai: la salvezza, rappresentata dal quartultimo posto del Monaco, resta infatti lontana 6 punti. Nessun problema per i parigini, che già al 7' minuto si portano in vantaggio quando Mbappé viene anticipato in calcio d'angolo e, sulla battuta di Di Maria, Marquinhos salta sul primo palo, anticipa tutti e incorna il pallone in rete. I padroni di casa sembrano incapaci di reagire, tanto che è Mbappé a costruirsi la più nitida occasione da gol poco prima della mezz'ora, ma il portiere Runarsson gli dice di no. Il campione del mondo si rifà però al 40', andando a trovare la rete del raddoppio, la numero 25 del suo campionato. Tutto parte da una percussione per vie centrali di Di Maria, che evita l'intervento di due avversari e premia il taglio in area di Kurzawa, quest'ultimo arriva sul pallone in anticipo su Amalfitano e crossa al centro, Mbappé ci arriva in scivolata e il suo tocco sporco è sufficiente ad andare in gol.



La partita è già in discesa dopo appena 45 minuti, ma Di Maria trova comunque il modo di mettere la sua firma d'autore sul match. Lo fa al 50', incaricandosi di una punizione dai 20 metri: il suo sinistro passa sopra la barriera (con la difesa del Digione che poteva sicuramente gestire meglio la situazione), va a baciare il palo e poi si infila alle spalle di Runarsson. Di fatto questo episodio chiude la partita, con il Psg che cerca pigramente il gol del 4-0 (ci vanno vicino Kurzawa e Meunier). All'81', poi, Mbappé decide che è il momento di raddoppiare: riceve palla a sinistra, punta la porta e supera tre avversari in dribbling, ma il suo destro a giro si schianta sul palo. Il numero 7 però ne ha ancora e al 92' galoppa per vie centrali, serve in profondità Meunier e sul tocco di quest'ultimo Choupo-Moting fa 4-0. Un'azione quasi fotocopia del gol del 2-0, ma sulla corsia destra invece che sulla mancina. Dimostrazione del fatto che questo Psg, in Ligue 1, può fare tutto ciò che vuole, o quasi. E che per il Digione mantenere la categoria non sarà certo facile.